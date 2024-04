Valentina De Nunzio: «Vogliamo regalare una palestra ai bambini di Casamicciola»

Venerdì 29 marzo presso la sala consiliare del municipio di Casamicciola Terme si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione dell’evento benefico The Charity Night, i cui proventi saranno destinati all’allestimento della palestra della scuola primaria De Gasperi di Perrone.

A margine, abbiamo incontrato la dottoressa Valentina De Nunzio, presidente dell’Associazione The Charity Night.

Prima di raccontare questo evento che raddoppia quello dell’anno scorso, vogliamo fare un flash back su quella che è stata l’esperienza “TCN”? Come è nata e cosa ha prodotto l’anno scorso per la comunità di Casamicciola Terme?

«L’anno scorso abbiamo deciso di aiutare l’Associazione Catena Alimentare Nunzia Mattera e grazie all’evento che si è tenuto l’8 febbraio a Napoli siamo riusciti a raccogliere 29.000 euro che abbiamo devoluto all’associazione. Fortunatamente abbiamo avuto un riscontro positivo e quest’anno speriamo di raggiungere lo stesso obiettivo».

Come nasce The Charity Night? Qual è la mission? Qual è l’idea che è alla base di questo evento?

«L’Associazione è nata veramente da pochissimo, da quattro mesi e abbiamo deciso di fondarla proprio per avere un progetto futuro. Quest’anno l’obiettivo da conseguire è più serio, se così vogliamo definirlo, non per sminuire quello dello scorso anno, ma perché in ballo c’è la ristrutturazione di una palestra, che non è cosa da poco. Abbiamo avuto il patrocinio del Comune di Casamicciola, del Comune di Napoli, della Città Metropolitana, tante persone ci hanno sostenuto. Perciò ci proponiamo di realizzare questo progetto importante».

E’ una serata glamour dove si sta insieme, che in qualche modo richiama alla mente le raccolte fondi, tra virgolette, che arrivano dagli States. È un modo per fare del bene, sempre tra virgolette, con leggerezza…

«Non so se è fare del bene con leggerezza. Io penso soltanto che questo è il mio modo per poter aiutare gli altri. Non avevo altri modi per realizzare. Io credo molto nel sociale e l’evento benefico a mio avviso era l’iniziativa che poteva avere più consistenza, per come potevo organizzarla. E speriamo che il riscontro sia positivo».

Dottoressa, il suo legame con Casamicciola in qualche modo nasce dopo quella che è stata la tragedia del 2022. Quale è la sua relazione con l’isola d’Ischia e con Casamicciola?

«Frequentavo Ischia da quando ero bambina. Quindi è un’isola a cui sono molto legata. Ma diciamo che la tragedia che l’ha colpita è stata veramente una cosa molto triste. Mi ha sconvolta e avevo già deciso a settembre di varare un progetto benefico. Ovviamente di fronte a quella tragedia non potevo far altro che aiutare Ischia, per l’amore che provo nei suoi confronti. E’ un’isola meravigliosa e lo ripeto sempre, qui ci sono persone meravigliose che mi supportano ogni estate. Quindi sono felice di poter aiutare Ischia».

In conclusione, uno spoiler su quella che sarà la serata.

«La serata si terrà l’11 aprile al Teatro Posillipo e ne approfitto per ringraziare di cuore coloro che mi aiutano sempre a trovare una location in maniera gratuita. Avremo la presenza di Alba Catering con il sostegno anche di Nicola alle Fumarole, con una piccola loro prelibatezza. E poi ci saranno ovviamente Vincenzo De Lucia, il comico, e Katia Manna come presentatrice».

GIOSI FERRANDINO: «TANTO LAVORO ANCORA PER TORNARE ALLA NORMALITA’»

Sindaco Ferrandino, un importante contributo da parte dell’Associazione The Charity Night. Perché è così importante per il Comune di Casamicciola?

«Intanto, per dimostrare che nessuno si è dimenticato di quello che è accaduto, che nessuno dimentica e che c’è bisogno ancora di tanto lavoro per tornare alla normalità. Per tale motivo abbiamo subito appoggiato questa iniziativa. Abbiamo accompagnato l’associazione, che ringraziamo, alla realizzazione di questo progetto che sarà utilissimo per i nostri bambini, che purtroppo ancora oggi studiano in aule non idonee. Devo ricordare che l’associazione della dott.ssa De Nunzio anche l’hanno scorso ha contribuito con un’importante somma a favore della Catena Alimentare. E oggi, a maggior ragione, può fare di più per il mondo della scuola, che vede anche una luce in fondo al tunnel. Infatti partiranno a breve i lavori per due importanti plessi, entro un mese, perché uno è stato già appaltato, per l’altro verrà fatto la prossima settimana. Nelle more i nostri ragazzi hanno comunque necessità di studiare in locali idonei, per metterli nella condizione di dare il meglio di loro stessi.

Tra queste attività, una che era molto carente era quella delle attività motorie, che tra l’altro non è da trascurare come disciplina. Quindi, oltre a essere un obbligo di legge, è anche molto utile ai nostri bambini. Con questa iniziativa noi finalmente doteremo sia la struttura provvisoria del Lembo, che oggi ne è totalmente sprovvista, ma conseguiremo anche un’implementazione di quella che è prevista il De Gasperi, in modo abbastanza precario. Un’iniziativa che doterà le nostre scuole in questo momento transitorio delle attrezzature e dei locali idonei a praticare questa importante disciplina. Di sicuro una iniziativa molto utile, molto apprezzata e molto apprezzabile da parte dei nostri alunni, dei nostri cittadini e dell’Amministrazione nei confronti di questa associazione che già lo scorso anno ha promosso un’iniziativa simile, donando una cospicua cifra alla Catena Alimentare, che ringrazio per il lavoro che svolge a supporto dei cittadini più disagiati. Proprio stamattina i responsabili ci hanno illustrato come sono stati utilizzati quei fondi in un particolare momento molto critico per i nostri concittadini. Possiamo dunque dire che l’esito dell’evento dello scorso anno è andato a segno e quest’anno sicuramente altrettanto, a maggior ragione ora che c’è un’Amministrazione in carica».

Questo è un evento che si avvale del patrocinio morale del Comune di Casamicciola e della Città Metropolitana di Napoli, ma vede impegnate anche tante forze ischitane. La solidarietà degli ischitani è ancora presente?

«Sì, come ho detto prima in conferenza stampa. Non è da trascurare la solidarietà indiretta che all’evento viene data dagli ischitani. C’è un mondo di cittadini napoletani, amanti della nostra isola, molto legati agli isolani, che realizzerà l’evento. Ma ci sarà una solidarietà anche indiretta, perché ci saranno molte aziende ischitane che contribuiranno ad alleggerire i costi di questa manifestazione e quindi a far rimanere più risorse disponibili per la solidarietà e la beneficenza».

ANTONIO PISANI: «I BAMBINI CHIEDONO UNA PALESTRA»

Antonio Pisani, consigliere comunale di Casamicciola, una iniziativa importante per la raccolta fondi a favore del comune?

«Senza dubbio. È con grande gioia che accogliamo questa iniziativa per Casamicciola. Purtroppo, spesso si verifica che terminato il momento dell’emergenza, della dell’attenzione massima, successivamente si rischia di cadere nel dimenticatoio e soprattutto nella quotidianità, dove però i bisogni rimangono ancora privi di risposta. Per tale motivo l’attenzione mostrata nei nostri confronti è stata accolta con grande entusiasmo dall’Amministrazione. E soprattutto l’attenzione che abbiamo voluto destinare al mondo della scuola, che probabilmente per il nostro tessuto sociale è quello che attualmente sta soffrendo di più».

Come verranno investiti i fondi che verranno raccolti?

«Voglio raccontare brevemente un episodio molto significativo. A Natale ho avuto modo di conoscere tutti i ragazzi delle nostre scuole, perché ho visitato tutte le aule, e chiedevo loro quale fosse la cosa che potesse aiutare a migliorare la loro presenza nei nostri istituti. Quasi all’unanimità tutti mi rispondevano: la palestra. Questa circostanza ci ha fatto pensare a dare una risposta immediata. Destinando i fondi raccolti al miglioramento della struttura che abbiamo al De Gasperi attualmente, che prevede una palestra che può essere senza dubbio migliorata».