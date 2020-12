Uniti nel segno della ghirlanda: così gli abitanti Borgo di Succhivo esprimono lo spirito natalizio

Elena Mazzella | Verde e decorativa, affissa ai cancelli, ai portoni o sopra i caminetti, la ghirlanda esprime immediatamente lo spirito festoso che caratterizza le feste natalizie sin dalla notte dei tempi. E’ per il suo simbolismo di vittoria che gli abitanti del piccolo borgo di Succhivo, frazione del comune di Serrara Fontana, hanno scelto la ghirlanda come oggetto ornamentale per scongiurare la tristezza derivata da questo particolare anno 2020. La vittoria dell’ottimismo e dell’unione viene espressa con forza nelle tantissime opere realizzate da grandi e piccini uniti nella festa della famiglia per eccellenza nel segno della creatività.

Il messaggio, che arriva dai canali social del direttivo dell’attivissima Associazione Gertrud Streicher direttamente nelle case di tutti i concittadini, viene accolto con gioia, allegria e tanta voglia di unione in questo momento così incerto caratterizzato da tanti cambiamenti che nostro malgrado abbiamo dovuto accettare per via della pandemia mondiale che da un anno a questa parte sta scoraggiando e mettendo in ginocchio il mondo intero.

Ma se il vero significato del Natale, l’evento più magico dell’anno, è la rinascita, lo hanno dimostrato bene i cittadini di Succhivo.

“Cominciando a pensare su come si potesse alleviare la distanza e l’inoperabilita’ che avrebbe caratterizzato questo Natale 2020 a differenza degli anni scorsi, abbiamo proposto verso metà novembre sulle nostre pagine Instagram e facebook di realizzare una ghirlanda con lo spirito che ha caratterizzato la nostra associazione e l’intero borgo di Succhivo. Abbiamo invitato a condividere poi le opere realizzate attraverso le piattaforme social, in modo da poter essere vicini anche se distanti. Tutte le foto delle ghirlande pervenuteci, e che ci perverranno, sono pubblicate in una raccolta” ci spiegano dal direttivo dell’Associazione.

“Ci è sembrato questo il modo più semplice e adatto per condividere una fase di preparativi che tanto ci è mancata per l’edizione del Natale del borgo 2020.

I primi di dicembre come di consueto per il nostro evento sono arrivate le foto delle prime ghirlande che hanno suscitato tanta emozione nel vedere l’entusiasmo dilagante che ha scatenato la nostra iniziativa”.

Ricordiamo che lo slogan dell’associazione culturale del borgo di Succhivo è appunto valorizzare la propria terra attraverso il recupero delle tradizioni.

“Può sembrare banale ma sentiamo il bisogno di tornare a sostenere temi come comunità, aggregazione, pluralismo: il paese è un pezzo di noi e ognuno può fare qualcosa per farlo rivivere. Il filo conduttore dell’aggregazione e dello stare insieme purtroppo non può essere ancora ripreso, ma attraverso queste piccole iniziative ci sentiamo comunque vicini” sottolineano le esponenti dell’Associazione.

In questo periodo, per via delle restrizioni anti Covid, l’Associazione Gertrud Streicher, fondata nel 2014 e dedicata alla memoria della tedesca – succhivese d’adozione – Gertrud Streicher (vissuta nel paese e con il paese, sempre disponibile, sempre in prima linea, amante della cultura e della sua diffusione; dopo la sua scomparsa, il marito ha messo a disposizione alcuni locali ai suoi compaesani, creando così il presupposto per la nascita dell’Associazione) è stata silenziosa ma presente, fedele all’obiettivo preposto. “Fare comunità” lavorando e creando momenti che ormai stanno diventando sempre più rari, in un mondo in cui prevale il virtuale, la solitudine e l’individualismo. In particolare ricordiamo che in passato sono stati avviati dei laboratori gratuiti per bambini con incontri settimanali, allestita una piccola biblioteca e realizzate tantissime attività ludico-creative. Oltre a ciò, sono stati organizzati una serie di eventi che hanno coinvolto tutta l’isola e i tanti affezionati turisti. La Festa di Primavera è stato il primo tra questi con la volontà di sensibilizzare il paese e tutti i partecipanti sui temi dell’identità e del riciclo.

E a testimonianza dell’unione che caratterizza i cittadini del borgo di Succhivo, famoso per le storiche cantine e cellai, un alveo naturale che collega la frazione con la vicina Panza che funsero da ricoveri per la popolazione contro i bombardamenti, numerose sono le foto delle particolari opere realizzate dalle famiglie: sugheri, cortecce, rami, fronde, pigne, compensati, ma anche conchiglie, sabbia e reti si traducono in bellissime ed uniche opere d’arte che incorniciano il senso del Natale, la natività (consentiteci il gioco di parole). Tra queste ammiriamo la simbolica ghirlanda di Antonietta, accompagnata da un testo quanto mai significativo:

“Quest’anno era da novembre (o era ottobre) che avevo iniziato a pensare di decorare un po’ di più casa, oltre il classico albero e il presepe, per renderla ancora più natalizia per i bimbi, così anche senza mega luci per le strade dei paesi e della città, avrebbero avuto intorno a loro tante cosine carine…ma ho sempre amato i decori fatti a mano e quindi avevo iniziato gli acquisti di piccole cose per fare tutto io. Poi una cara amica, Angela Di Scala che insieme ad altre splendide persone fa parte dell’associazione Gertrud Streicher manda un messaggio dicendo:

“La Ghirlanda 2020″, questo è quello che possiamo fare insieme virtualmente per questo Natale del borgo 2020. Ogni portone o finestra di ciascuna abitazione dall’8 dicembre sarà adornato da una ghirlanda che ciascuno realizzerà o reperirà come meglio potrà… l’importante è che in tutto il paese ci sia questo piccolo tratto distintivo esposto che collaborerà a dare l’atmosfera ad un periodo magico dell’anno” così mi sono cimentata come potevo nel farne una carina con ciò che avevo comprato. Poi il pensiero del nostro Parroco che stava poco bene mi aveva fermata nel postare questa foto, però proprio stanotte fra i gruppi di facebook esce una foto e testo annesso dove dicevano che stava bene e che, nonostante il dannato virus, stavano bene lui e i suoi familiari, e così come simbolo di speranza e buon auguri per tutti, ecco il mio simbolo, la mia Ghirlanda 2020 da condividere con voi e con chi si troverà a passare per Succhivo” il messaggio termina con una ammonizione quanto mai significativa in questo periodo poco confortante per tutti noi: “Non abbandoniamola mai la speranza. Buona vita a tutti, con affetto Antonietta RosaNera”.

Il direttivo tutto al femminile composto da Lucia Iacono, in veste di presidentessa ideatrice di questa bellissima iniziativa, Franca Iacono, Marilena Cigliano, Anna Impagliazzo ed Angela Di Scala, scalpita per poter tornare a riorganizzare tutte le attività che quest’anno non hanno avuto luogo, dalla festa di Primavera, alla festa di San Giovanni con la gara di torte, al torneo di calcio balilla, torneo di ping pong, Caccia al tesoro e il Natale del borgo. Fiduciosi, questo bisogna essere, tanto fiduciosi!

Auguriamo a tutti quelli che ci seguono sull’isola e fuori dall’isola tanti auguri per un Natale di SPERANZA…

IL DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE GERTRUD STREICHER

Lucia, Anna, Marilena, Angela, Franca