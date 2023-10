Under 19. Ischia, arriva la seconda sconfitta

Seconda sconfitta stagionale per l’Ischia Calcio che cede ai pari età del Sora. Formazione rimaneggiata in casa ischitana. I giovani gialloblù nella prima frazione sono stati poco determinati, concedendo ai padroni di casa il pallino del gioco. Ciociari subito in vantaggio con un calcio di punizione (5′) da fuori area di Aceti. La reazione dell’Ischia c’è ma il Sora copre bene il campo, rischiando pochissimo. Unica palla-gol di rilievo, un colpo di testa di Di Maio respinto dal portiere con un colpo di reni.

Nel secondo tempo, l’Ischia entra in campo con un piglio diverso ma subisce il raddoppio del Sora in contropiede (gol di Vinci). Dopo una serie di tentativi, il neo entrato Galaoui accorcia le distanze con una bella conclusione dalla media distanza. Il forcing isolano prosegue: Castiglione su cross dalla destra non riesce a impattare la palla per una questione di centimetri. Verde P. per due volte di testa, da posizione ravvicinata, prima colpisce il palo e poi si vede respingere la conclusione. In pieno recupero, il Sora sempre di rimessa con Tomasco segna il terzo gol che chiude la gara. Sabato al “Rispoli” si ospiteranno i “pro” del Giugliano Calcio (squadra che non fa classifica).

UNDER 19 NAZIONALE Gir. I

SORA CALCIO-ISCHIA CALCIO 3-1

SORA CALCIO: Fiacco, Mastropietro, Tatangelo, Della Rosa, Mazzoli, Sciarretta, Iacuissi, Rocca, Fabrizio, Aceti, Vinci. (In panchina Palladinelli, Tiberia, Gemmiti, Valentino, Marini, Spaziani, Alonzi, Macci, Tomasco). All. Montemitoli.

ISCHIA CALCIO: Trani, Di Maio S. (11′ st Pilato), Cigliano, Chihi, Castiglione, Verde M. (25′ st Galoui), Agnese (20′ st Verde P.), Fondicelli (17′ pt Morgera), De Luca, Silvitelli, Arcopinto (16′ st Pitone). (In panchina Punzo, Calise, Amnbrosio, Morgera). All. Fontanella

ARBITRO: Di Bartolomeo di Cassino (ass. Corrado e Moretti di Formia).

MARCATORI: nel pt 5′ Aceti (S); nel st 15′ Vinci (S), 30′ st Galaoui (I), 46′ Tomasco).

NOTE: ammoniti Tatangelo e Iacuissi (S); Chihi e Fontanella (I) dalla panchina.

CLASSIFICA: Gladiator e R.Casalnuovo 9; Cassino, Campobasso, San Marzano, Paganese, Palmese, Ischia Calcio e Sora 6; Matese 4; Vastogirardi 3; Giugliano 1; Termoli 0.