Un’altra domenica di merda a Lacco Ameno. Purtroppo usare sinonimi per raccontare la scena ripresa da Gennarino Taliercio sarebbe inutile e ingiusto. Ancora una volta la fogna di Lacco Ameno continua a dare bella mostra di sé e dal Comune non arriva nessuna iniziativa contro l’EVI, il soggetto gestore dell’impianto.

Non sono bastate le notti scorse, tra rumori e puzza offerta al centro cittadino, per la pulizia delle vasche decantate dal sindaco, la storiaccia si è ripetuta questa mattina. Ancora una volta fogne in strada e operai costretti alla pulizia alla meno peggio per evitare che i reflui continuassero a fare bella mostra sul Corso Angelo Rizzoli.

“E anche oggi – ha commentato sui social Domenico De Siano – le fogne di Lacco Ameno non hanno retto. Lo spettacolo indecoroso offerto dal sindaco Pascale e dalla “sua” amica EVI continua a creare disagi e danni per il nostro comune e per il nostro corso. Chiediamo scusa, noi per loro, ai cittadini di Lacco Ameno e ai turisti del nostro comune. Questa è la “loro” Lacco Ameno: sporca, inadatta, senza servizi, senza scuole, senza futuro.”