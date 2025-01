Un premio speciale di Identità Golose al ristorante Lisola

Identità Golose premia Lisola, il ristorante di Nino Di Costanzo, Ivano Veccia e Federico De Maio che ha aperto i battenti pochi mesi fa in uno degli angoli più suggestivi dell’isola d’Ischia.

Ieri pomeriggio il prestigioso magazine online di cucina internazionale ha presentato la seconda edizione della sua “Guida alle Pizzerie e Cocktail Bar d’autore” curata da Carlo Passera e Claudia Orlandi la cui stesura ha coinvolto 158 collaboratori e che racconta ben 540 pizzerie e e 361 cocktail bar, un compendio autorevole dei protagonisti italiani dell’arte bianca e del bere miscelato che è consultabile gratuitamente on line sul sito identitagolose.it.

Nel corso della presentazione, tenutasi a Milano all’Excelsior Hotel Gallia, sono stati consegnati dei riconoscimenti speciali ad alcuni dei migliori pizzaioli e barman d’Italia ed a Ivano Veccia è andato il Premio “PIZZA E MEDITERRANEO”, assegnato con questa motivazione: “Ivano Veccia, nel nuovo bellissimo locale Lisola a Ischia, insieme a un grande chef come Nino Di Costanzo racconta un’evoluzione con salde radici nel Mediterraneo e capacità di guardare al futuro. Sa proporre assaggi non solo di eccezionale qualità, sia nell’impasto che nel topping, ma nei quali esplodono i profumi e i sapori del Mare Nostrum, patria gastronomica, del quale la pizza è una delle modalità espressive”.

Si tratta di un riconoscimento importante che premia il coraggio e le capacità dei tre creatori de Lisola, che aperto da pochissimi mesi, si è già affermato come una delle realtà più importanti della ristorazione ischitana nonché tappa irrinunciabile nel soggiorno di tantissimi ospiti dell’isola verde (tra cui diverse celebrità e personalità, italiane e straniere) che sin dal giorno dell’apertura ne affollano la booking list.

“Ringrazio Identità Golose per questo riconoscimento che non solo ci gratifica ma che ha saputo cogliere l’essenza della nostra idea: Lisola non è un solo un ristorante ma un luogo che sa offrire suggestioni, scavato nel tufo verde della nostra isola e che si affaccia su uno dei panorami più belli da cui in diverse sere si può ammirare il famoso raggio verde. Lisola è Mediterraneo, in ogni suo centimetro ed in ogni suo piatto” ha affermato Ivano Veccia al termine della premiazione