Un arresto e due denunce, Carabinieri in azione a Ischia

Durante le festività, i militari della Compagnia di Ischia comandata dal Capitano Tiziano Laganà, si impegnano per garantire la massima sicurezza. Sono stati istituiti posti di controllo, effettuate perquisizioni su persone sospette e condotti controlli su soggetti considerati pericolosi.

In piazza Capitello è stato perquisito e arrestato U.D., un diciottenne di Lacco Ameno già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. I Carabinieri della Stazione di Forio, coordinati dal Luogotenente Luigi Di Nola, hanno rinvenuto, nel vano sella del suo scooter, cento grammi di hashish confezionati in un “panetto”, un cellulare contenente conversazioni relative allo spaccio e circa 100 euro, presumibilmente ricavati da attività illecite. Il giovane è in attesa di giudizio per direttissima che si sta svolgendo questa mattina.

A Ischia, in piazza degli Eroi, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ischia, diretti dal Luogotenente Sergio De Luca, hanno trovato un 26enne del luogo che trasportava un coltello artigianale lungo 11 cm nel marsupio. L’arma è stata sequestrata e il 26enne è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Inoltre, un 18enne di Lacco Ameno è stato denunciato per aver guidato uno scooter senza patente nei pressi di piazza Antica Reggia. Il ragazzo aveva una dose di “fumo” nelle tasche e il veicolo non era assicurato.