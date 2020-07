Trasporti speciali. Controlli serrati al Porto di Casamicciola

Non c’è tregua per il trasporto merci pericolose. L’allerta è massima.Sotto l’ampio coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, nella tarda serata di oggi , il personale della Guardia Costiera di Ischia ha effettuato dei controlli di polizia in materia di sicurezza della navigazione nel porto di Casamicciola Terme.Nel mirino comparatori NU e mezzi dedicati al traporto merci speciali destinate a viaggiare con i mezzi battenti bandiera rossa .

Le verifiche non si sono fermate qui, perché durante le operazioni di accertamento, si è proceduto anche al check documentale degli automezzi presenti all’imbarco, per i quali comunque non sono state riscontrate irregolarità. I controlli in materia di sicurezza della navigazione da parte del personale della Guardia Costiera sono stati ulteriormente intensificati a seguito di alcuni accertamenti che nei giorni scorsi avevano fatto emergere delle irregolarità sui collegamenti dedicati per il trasporto di rifiuti solidi urbani e merci pericolose, da parte dei vettori marittimi autorizzati. La circostanza impose la sospensione della corsa fino al rientro del marinaio inizialmente assente, con conseguenti ritardi sui trasporti dei mezzi deputati alla raccolta dei rifiuti diretti in terraferma.Di qui la necessità di mantenere alta l’attenzione sul tema, soprattutto con l’aumento della produzione di rifiuti in corrispondenza dell’avanzare della stagione turistica. Accurati controlli sono stati pertanto eseguiti anche in banchina, ove gli uomini diretti dal Maresciallo Aniello Bove hanno controllato i documenti di viaggio e di carico degli automezzi destinati al trasporto rifiuti e merci speciali provenienti dall’Isola d’Ischia. Dagli accertamenti, da quanto ci è dato apprendere non sarebbero emerse anomalie tali da impedire il regolare transito via mare verso la terraferma, in collegamento marittimo da Casamicciola a Pozzuoli. Particolare attenzione è stata posta nel controllo delle condizioni igieniche e di tenuta degli autocomattatori al fine di verificare eventuali perdite di percolato e sostanze inquinanti, potenzialmente nocive per al salute pubblica. Un attività ulteriormente intensificatasi con controlli a tappeto sul trasporto di genere, dopo i gravi fatti e le contestazioni in quel di Pozzuoli denunciate e sanzionate con l’impiego di forze speciali della Polizia Municipale dal Sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia. Un vergogna pubblica, manifesta al punto da diventare indecente. La prova provata del pressappochismo e la mancanza di controlli da parte degli enti locali, dei sindaci e delle società operanti nel settore NU . Tutti fin qui complici nel lasciar circolare sulle strade cittadine tra le isole, passando per Pozzuoli fino alla STIR di Giugliano, camion luridi e sporchi, veicolo di inquinamento e di rischio per la salute pubblica. Un silenzio colpevole deflagrato in questi giorni in tutta la sua gravità grazie ai controlli mirati a terra e mare voluti da chi, come Figliolia, ha deciso di dire basta, allo scempio dei propri luoghi.