Tindara e La Coppola Storta

La POLPA E L’OSSO di Francesco Rispoli | “Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà (…) È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione e rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”.

Peppino Impastato «I cento passi»

Nel 2019 Palermo disse addio a Tindara Agnello, mente e cuore de La Coppola Storta, giovanissima art director di un marchio che, partito da lì in sordina andò in tutto il mondo.

Volto tenace e gentile di un prodotto di grandi qualità di manifattura e forza dell’idea, Tindara lavorava a questa sfida dai suoi 19 anni. E a 35 era ancora lì, con la sua dolcezza, la bellezza e l’intraprendenza, a raccogliere successi, a immaginare nuovi orizzonti.

Un malore la portò via all’improvviso.

A Palermo contribuì a restituire, con la sua avventura creativa, un’immagine diversa. Differente, alternativa, consapevole, facendo impresa su basi etiche e culturali. Con un concetto: capovolgere, spostare, modificare senso e prospettiva delle cose note. Che cambiano, con la volontà e il coraggio, come nel “kintsugi”, la tecnica giapponese per riparare il vasellame che trasforma un difetto in un valore aggiunto, come mi ricorda il mio amico Andrea Sciascia, anch’egli palermitano.

Prodotta solo da donne a San Giuseppe Jato (https://www.youtube.com/watch?v=kz_HhJFTp0w)

– paese tra i più simbolici della mafia – la coppola reinventata con tanto di etichetta Made in Sicily rompeva con l’immaginario dei riferimenti alla mafia, diventava oggetto di stile, eleganza e libertà. Storta, irregolare, disobbediente e bellissima: un messaggio prezioso in un cappello.

L’amicizia con Guido, suo padre – generoso protagonista de La Coppola Storta e di altre imprese di redenzione della sua terra – nasce nel 2007. Lavoriamo due anni al progetto UE di sviluppo sostenibile dei borghi marinari “Trans Euro Mediterranean Cultural Heritage Network”.

Con altri amici di Ischia – Rosanna Mattera, gli architetti Dellegrottaglie, Raia e Vacca, gli economisti Raia e Rando – rappresentiamo Forio e Serrara Fontana in Sicilia, Grecia, Cipro.

MoMA, New York 2017. Con mia figlia Micol visitiamo per caso “Items: is Fashion Modern?”, mostra che espone i 111 oggetti fondamentali del secolo passato.

Gioia e sorpresa sono immense: tra i 111 c’è La Coppola Storta!

Chiamo da lì Guido. Un’emozione che resta nel cuore.