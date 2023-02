Territorio e fondi | #4WD

La cura del territorio è uno degli elementi fondanti della qualità di un’amministrazione locale. Ho avuto modo di ricordare, in un recente passato, quanto sia stato rilevante il ruolo del compianto Vicesindaco Prof. Antonio Barile, dal 2002 al 2006, nell’esercizio della delega di Assessore al Territorio. Il Prof girava per l’intera mattinata (e, quando necessario, anche di pomeriggio) lungo le strade del nostro Comune in compagnia di Domenico Saurino, allora funzionario della manutenzione pubblica, verificando non solo le segnalazioni ricevute dai Cittadini ma anche tutto quanto si appalesava al suo sguardo attento e che, a suo giudizio, necessitasse d’intervento. E quel periodo, non a caso, è stato senza dubbio quello in cui il Comune di Ischia si è presentato nella sua forma migliore, non solo con i fiori e fiorellini di ferrandiniana memoria, ma anche e principalmente con una maniacale cura dei fondi stradali, delle pinete e del patrimonio immobiliare e infrastrutturale comunale.

Questo collegamento si è reso necessario, oggi, per creare un opportuno distinguo tra quegli interventi al territorio che, oggettivamente, non sono alla portata dell’ente locale e quelli che, invece, possono e devono appartenere al buon senso e alle capacità gestionali di un comune come i nostri sei isolani. Di certo un sindaco come quello di Barano d’Ischia non potrebbe mai pensare, con il suo bilancio, di affrontare un intervento di messa in sicurezza come quello resosi indispensabile ai Maronti dopo la recente frana di novembre, ma il taglio dei pini pericolanti in quel del Rotaro, a lungo invocato e solo di recente cominciato, avrebbe senza dubbio meritato maggiore tempestività, essendo parte integrante di una gestione ordinaria del territorio che non può e non deve in alcun modo essere condizionata all’elargizione di fondi da parte di enti sovracomunali o, peggio ancora, all’intraprendenza -chiamiamola così- dei privati.

Ben venga la capacità di reperire sempre più risorse economiche dall’alto. Però, ragazzi, mettiamoci anche qualcosa di nostro.