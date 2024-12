Teresa Di Meglio in semifinale al concorso “The Greatest Baker”: continuiamo a votarla

Gennaro Savio | Teresa Di Meglio, l’ischitana che da alcuni anni vive negli Stati Uniti d’America dove ha rinunciato a svolgere la professione di avvocato per dedicarsi anima e corpo alla sua passione per la pasticceria, con un colpo di scena finale è giunta alle semifinali del prestigioso concorso nazionale “The Greatest Baker” ideato dalla star americana Buddy Valastro, il famoso Cake Boss che Teresa potrà incontrare in caso di vittoria. Teresa che grazie alla produzione di squisite e straordinarie torte artistiche negli USA è diventata una delle cake designer più in voga, è riuscita a giungere in semifinale grazie al determinante contributo che negli ultimi giorni le hanno dato gli ischitani attraverso il loro voto espresso quotidianamente. Ora per darle la possibilità di approdare in finale, dobbiamo continuare a sostenerla votandola sin da subito tutti i giorni fino al prossimo 26 dicembre cliccando al seguente link: https://greatestbaker.com/2024/dolce-ladybug?fbclid=IwY2xjawHSlpBleHRuA2FlbQIxMAABHZqfZoK9pwD87ne_RNhTBX8MXILcGkaBK4r1d0_vuEfMXBxOHgwGPGFoUw_aem_k87XLD7xGvfjTYrz4s1ELg