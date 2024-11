Tabù Calise e prima vittoria interna, doppia missioneper l’Ischia: a Forio arriva il Manfredonia di Castaldi

Scontro diretto per la salvezza nella gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie D. L’Ischia Calcio ritrova lo Stadio Calise e ospita il Manfredonia: i gialloblu, sconfitti di misura in Puglia da un rigore generoso, cercano di riprendere subito la propria marcia. Le prestazioni non sono mai mancate nell’ultimo periodo, ma i risultati non hanno premiato sempre la squadra di Enrico Buonocore. Dopo un buon percorso in trasferta, interrotto soltanto dalla corazzata Fidelis Andria, gli isolani devono invertire il trend casalingo e iniziare a conquistare punti anche davanti al pubblico amico.

Il bilancio è negativo: in cinque partite (una a Casalnuovo e quattro a Forio, ndr) si segnalano due pareggi e tre sconfitte. Anche in termini di gol, i numeri condannano il gruppo con appena cinque reti segnate e undici subite. Al Calise arriva un avversario in difficoltà e costretto ad un avvicendamento in panchina negli ultimi giorni. I sipontini occupano la penultima posizione in classifica e sono reduci da un filotto da incubo. Mister Buonocore, intervenuto in conferenza stampa, tiene alta l’attenzione del suo spogliatoio ed elimina, dall’immaginario collettivo, la convinzione di una gara facile. “Se guardiamo la classifica può sembrare una partita meno complicata. Invece è la gara più difficile perché affronteremo un avversario che deve fare punti. Il Manfredonia sta vivendo un momento di difficoltà, però è una buona squadra se si legge la formazione. Ora la classifica dice che deve salvarsi e affrontare questo tipo di partite è complicato. Sembra facile sulla carta, ma domenica sarà un match difficilissimo. Arriverà qui una compagine che cercherà di fare punti, ha anche buoni giocatori, gioca e lo fa anche bene”, racconta il tecnico a poche ore dal calcio d’inizio.

L’avversaria

Cinque punti ottenuti in undici partite, penultimo posto e l’ultimo successo a metà settembre. Da quel momento il Manfredonia ha totalizzato sette sconfitte e due pareggi nelle ultime nove giornate. Settimana movimentata per i biancocelesti: Livio Scuotto e Luigi Panarelli esonerati dai rispettivi ruoli di direttore sportivo ed allenatore della prima squadra, in panchina si rivede Franco Cinque e il club decide di rinforzare la difesa con l’arrivo di Umberto De Luca, terzino under. L’allenatore, di nuovo alla guida dei sipontini, parla del ritorno: “Ho sempre fatto il tifo per questa squadra, conosco i ragazzi e la società. Vedere la situazione da fuori mi faceva soffrire. Sono tornato con tanta determinazione per uscire da questo momento, ho una responsabilità importante ma anche grande motivazione. La situazione non è facile, soprattutto dal punto di vista psicologico. Dobbiamo essere uomini e portare a casa punti”.

In vista della partita di Ischia, Cinque commenta: “Servirà determinazione, bisogna tirare fuori gli attributi. Non sarà facile, ma non possiamo sbagliare l’atteggiamento. Ho trovato uno spogliatoio con il morale basso e può condizionare il livello di intensità. Ho parlato con i ragazzi, dobbiamo ritrovare la fiducia. Salvezza? Ci crediamo, dobbiamo salvarci. Sono più determinato dello scorso anno”. Per il Manfredonia sarà il quarto confronto stagionale con una compagine campana. Pari esterno con Angri e Costa d’Amalfi, sconfitta casalinga con la Nocerina.

Le curiosità

Quella che andrà in scena domenica al Calise è la prima sfida assoluta tra le due formazioni, non ci sono infatti precedenti. Ischia e Manfredonia condividono anche un dato negativo: entrambe hanno subito 19 reti e risultano tra le difese peggiori del campionato. Oltre alle difficoltà in fase di non possesso, i sipontini pagano anche la scarsa vena offensiva. Sono soltanto 4 i gol fatti per il peggiore attacco del raggruppamento. Senza la penalizzazione del Brindisi (adesso a -4), sarebbe fanalino di coda del girone.

Tra i calciatori più rappresentativi ci sono gli attaccanti Tedesco e Scaringella, la seconda punta Carbonaro, il centrale Giacobbe e il terzino sinistro Sepe. Dieci presenze da titolare per il diciassettenne difensore ischitano Giovanni Castaldi, in prestito dal Foggia: “È una bellissima emozione perché giocare contro la mia isola e la mia ex squadra è sempre bello. Conosco tutti e conosco il mister, sarà una grande emozione giocare a casa mia, ci sarà un pubblico che spero mi sosterrà (ride, ndr). Ischia è la mia isola, la amerò sempre. Ho fatto tanta strada, sono arrivato qui a Manfredonia dove mi sto trovando bene, anche se stiamo vivendo un periodo un po’ negativo. Andremo ad Ischia per vincere e per portare punti a casa. Pensiamo soltanto alla vittoria. Mister Cinque? Fa molto piacere il suo ritorno perché è un tecnico con il quale ho legato tanto. Quando ho saputo del suo ritorno, mi ha fatto tanto piacere. Stiamo preparando la gara bene. Sappiamo di dover portare a casa un successo”.

I convocati

Non ci saranno troppi dubbi di formazione per Buonocore che convoca venti calciatori per la sfida al Manfredonia. Iannaccone ancora fuori, ma in porta non ci sarà neanche Zandri: il tecnico gialloblu conferma Gemito. Sulla linea dei difensori ancora spazio per Giuseppe Mattera e Chiariello, Buono invece si candida alla maglia da braccetto sinistro. Florio torna sulla destra, ma può essere anche una soluzione nello scacchiere arretrato: in quel caso ci sarebbe Giovanni Mattera sulla fascia e Buono partirebbe dalla panchina. A centrocampo ci saranno due grandi assenze con Giacomarro e Tuninetti fermati dal Giudice Sportivo. Maiorano non è al top della condizione, dunque lo staff deve scegliere tra le varie alternative. Pellino, considerata la quota under, può ottenere continuità. Montanino, Trofa, Patalano e Arcamone si contendono le altre maglie disponibili. Sull’altra catena ballottaggio tra Ballirano e D’Anna. Il tandem avanzato sarà affidato alla coppia Favetta-Talamo. A dirigere l’incontro sarà Andrea Paccagnella della sezione di Bologna, coadiuvato da Manuel De Lucia di Frosinone e da Giada Di Carlantonio di Roma 2.

La gara

Domenica 17 Novembre 2024 – ore 14.30

Stadio “F. Calise” – Forio

La terna arbitrale

Michele Piccolo, Pordenone;

Michele Nappi, Latina;

Piergiorgio Stotani, Viterbo

I convocati

Portieri: Gemito, Zandri.

Difensori: Ballirano, Buono, Chiariello, Florio, Mattera Giovanni, Mattera Giuseppe.

Centrocampisti: Arcamone, Castagna, D’Anna, Desiato, Maiorano, Montanino, Patalano, Pellino, Trofa.

Attaccanti: Favetta, Quirino, Talamo.