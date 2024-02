Sveglia! | #4WD

Solo per un attimo, con il seggio elettorale del congresso provinciale di Fratelli d’Italia, oggi l’isola d’Ischia riprende a occuparsi di politica. Ma fino a quando? E soprattutto, a chi interessa? Per il partito di Giorgia Meloni, lo scopriremo in quel del Royal Sunset Hotel di Forio, dove dalle nove alle venti sarà possibile per i tesserati entro il 30 settembre scorso votare il proprio candidato coordinatore provinciale preferito. Ma per tutti gli altri, quelli che dal quotidiano si aspettano chissà che cosa ma, nei fatti, vivono nell’indifferenza e nell’egoismo più totale, quando scatterà la molla della coscienza civile?

Non è che chi ha una tessera di partito in tasca sia più coscienzioso e attivo degli altri, ci mancherebbe altro. Anzi, è probabile l’esatto contrario. Ma non credete sia arrivato il momento che da qualche parte si dovrà pur cominciare a interessarci della cosa pubblica, valutando se, quando e come individuare qualche obiettivo concretamente perseguibile e caro a tutti, oltre che oggettivamente importante per la comunità, da sottoporre con forza quale base di un possibile cambiamento?

Da qui a circa tre mesi si presenteranno le candidature per le elezioni europee, dove già siamo certi di avere il solito Giosi Ferrandino in corsa per il rinnovo del suo mandato e per tornare per la terza volta tra Bruxelles e Strasburgo. Ci riuscirà? Io non credo proprio. Poi arriveranno in passerella sull’Isola tanti altri candidati di altri schieramenti, magari con molte speranze e possibilità concrete in più di Giosi di potercela fare. E noi cosa faremo? Saremo in grado di valutare se, come e cosa questi candidati vecchi e nuovi, a cominciare proprio dall’attuale sindaco di Casamicciola, hanno fatto per meritarsi ancora il loro ambitissimo posto al sole? O ci limiteremo a soppesare se, come e cosa essi potranno fare (o meglio, promettere di fare) per soddisfare questo o quel cazzetto personale che ci sta a cuore?

Subito dopo, poi, si passerà alla prospettiva delle regionali 2025, laddove gli appetiti locali di certo cresceranno, specialmente dopo aver testato il risultato ottenuto da Giosi a giugno e i comportamenti consequenziali, sia suoi verso chi lo aiutato e chi no sia viceversa. Perché si sa: anche in politica, il tempo è sufficientemente galantuomo da garantire la rimozione di certi “rapilli” dalla scarpa.

Ma noi comuni mortali, nel frattempo, dinanzi a questo logoro ed inutile teatrino, riusciremo prima o poi (meglio prima che poi, s’intende) a svegliarci? Anche su questo continuo ad avere seri dubbi.