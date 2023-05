Stani Verde, le prime parole da sindaco: “Sensazione giusta: Forio si è liberata!”

Vittoria plebiscitaria per Stani Verde che, al primo turno, conquista la poltrona di primo cittadino di Forio. Un’affermazione netta, ottenuta anche grazie al supporto di una coalizione costituita da otto liste: Forio Democratica, Forio nel Cuore, Insieme per Forio, Noi per Forio, Onda Nuova, Passione Forio, Primavera Foriana, Progresso per Forio. Dopo dieci anni all’opposizione, Verde ha già chiari quali saranno i passaggi del suo mandato: “Saremo subito a lavoro per grandi eventi in bassa stagione e dimostreremo che li sappiamo programmare e pubblicizzare. Già stiamo pensando a un gran evento per risollevare il turismo invernale e che duri per tutto il periodo natalizio. Dobbiamo fare un cambio di marcia, ripulire le strade di Forio, accendere le luci in quelle vie che oggi sono al buio, dove i turisti passano tra spazzatura, erbacce e buche. Poi opereremo per mettere in sicurezza il lungomare e la montagna. Abbiamo già interloquito con l’onorevole Schiano e con il governo in carica che mi hanno detto che c’è grande disponibilità ad aiutare l’Isola d’Ischia”.

Tra le prime parole del neo sindaco, non manca un bilancio sull’esperienza all’opposizione e un elogio a chi lo ha accompagnato e sostenuto nei 5 anni in consiglio comunale: “Dopo dieci anni all’opposizione di persone spregiudicate come Del Deo e Savio, ci sentiamo liberati. La sensazione che avevamo è che Forio si volesse liberare da questi personaggi e infatti il risultato è stato un plebiscito di voti, uno tsunami che ha investito questo brutto modo di fare politica che abbiamo sopportato per dieci anni. La coalizione avversa ha detto molte sciocchezze durante questa campagna elettorale: è il loro classico modo di fare per intimorire gli elettori. Hanno detto che non avremmo vinto al primo turno, che ci avrebbero portati al ballottaggio e che in caso di vittoria non avremmo amministrato bene perché non avremmo avuti i numeri giusti. Li abbiamo smentiti su tutto, gli abbiamo dimostrato di essere sempre un passo avanti a loro e il popolo di Forio ha dato prova di saper votare perché ha riposto in noi la fiducia che meritavamo, adesso dobbiamo metterci a lavoro da subito per non deludere le aspettative che sono molto alte. Tanti candidati stanno emergendo, io sto notando questo. Innanzitutto è stata data fiducia a chi mi ha accompagnato in questo percorso per 5 anni in consiglio comunale, è stata premiata la fedeltà di queste persone che non si sono vendute e non hanno ceduto sotto i colpi dell’arroganza di Del Deo e Savio. Questo è stato importante e la gente ha apprezzato i consiglieri di minoranza e gli hanno dato fiducia”.

Infine, la sua soddisfazione nell’avere avvicinato tanti giovani alla politica: “Un altro dato che già sapevo e che auspicavo è il fatto che i giovani sono stati premiati: vedendo le proiezioni tutti hanno preso tanti voti ed è stata smentita un’altra bugia dei nostri avversari che dicevano che Stani Verde avesse candidato i giovani solo per sfruttarli, invece stanno volando con le preferenze. Sono fiero di questi ragazzi perché si sono battuti come dei leoni, non hanno ceduto alle provocazioni e hanno dimostrato di saper fare politica. Prometto a loro e ai cittadini foriani che tutti, giovani e meno giovani, che hanno partecipato a questa avventura avranno spazio nella nostra amministrazione e in un modo o nell’altro porterò avanti le loro idee”.