Stani Verde: “La verità sulla mensa e sulle strisce blu”. E un pensiero al 2025…

L’inizio caldo del 2025. Il sindaco di Forio fa chiarezza e “mea culpa”.

Il servizio mensa scolastico ha subito una trasformazione significativa con l’introduzione di un bando pubblico per garantire trasparenza. L’opposizione ha cercato di creare polemiche, ma il Comune ha chiarito che la mensa non è obbligatoria e che sono stati stanziati fondi per supportare le famiglie in difficoltà. Il sindaco ha rinunciato alla sua indennità per un anno e mezzo per contribuire al sostegno economico delle famiglie meno abbienti.

Il Comune ha avviato una riorganizzazione della viabilità con l’introduzione delle strisce blu e nuovi parcheggi. A Monteleone e San Vito sono stati previsti spazi riservati ai residenti con tariffe agevolate. Il sindaco sottolinea che l’obiettivo non è penalizzare i cittadini, ma regolamentare meglio il traffico e garantire un uso più equo delle aree di sosta. Alcune zone, come San Vito, vedranno l’attuazione delle strisce blu solo dopo la costruzione dei nuovi parcheggi.