Sosta. Casamicciola Terme

Casamicciola Terme. Istituite le aree di sosta a pagamento sul territorio comunale con la determinazione delle tariffe e le condizioni di sosta anche per l’anno 2022.A stabilirlo è la giunta comunale a cui hanno preso parte tutti gli assessori eccetto l’assessore Carotenuto Filomena. L’obiettivo ufficiale è quello di regolamentare le aree di parcheggio in funzione di una continua fruibilità dei posti auto disponibili, in special modo nelle vicinanze della zona centrale del paese e nelle aree ad alta intensità di traffico ed abitativa, dove maggiore è la richiesta di parcheggio in considerazione della presenza di esercizi commerciali, di uffici e servizi pubblici.un sistema che scoraggi l’occupazione degli stalli di sosta sine die e di conseguenza favorisca la ciclica rotazione delle autovetture. L’esecutivo del sindaco Giovan Battista Castagna ha stabilito, innanzitutto, di procedere alla locazione dell’area di parcheggio in località Mortito, già in uso alla società partecipata Amca, per la destinazione a parcheggio pubblico a pagamento almeno fino al 31 dicembre 2022, con possibilità di prolungamento. Per il tempo che si riterrà necessario, permanendo l’interesse per l’Ente e valutata la convenienza. È stata altresì stabilita l’istituzione delle seguenti aree sottoposte a sosta a pagamento senza custodia del veicolo. Le zone sottoposte a sosta a pagamento senza custodia sono in via Tommaso Morgera corsia lato interno, compreso tra il km 25.900 e il km 26.200; il parcheggio ex A.N.A.S.; Piazza marina (zona edicola e farmacia); ex s.s. 270 corsia interna, dal km 26.400 al km 26.500; Corso Luigi Manzi da incrocio via principe Tommaso a distributore erg; parcheggio ancora; via Salvatore Girardi, dal km 27.000 (chiesa padri passionista al km 27.500 (chi incrocio via Cumana); via Cumana da incrocio con via Perrone e incrocio con corso Luigi Manzi; via principessa Margherita dal parcheggio antistante l’entrata palazzo bella vista all’incrocio con via e domande; l’area di parcheggio di corso Garibaldi; l’area di parcheggio di via Moore Tito già disposizione della partecipata Amca.La zona di Piazza Marina è il corso Luigi Manzi fino all’ancora sono state dichiarate così come via Cumana e Perrone zone di particolare rilevanza urbanistica ad alta vocazione turistica in quanto ricadente nel pieno nel centro del paese e quindi escluse dalle previsioni di legge che prevedono particolari agevolazioni per gli automobilisti. In più sono stati riservati su tutto il territorio 19 posti per i veicoli al servizio delle persone invalide munite di contrassegno. Pochi o nulli i posti destinati alla sosta libera delle autovetture in gran parte dislocate nelle aree più estreme del paese lontani dal centro.sono stati previsti anche stalli per donne in stato di gravidanza genitori con bambini di età non superiore a due anni muniti di contrassegno speciale denominato permesso Rosa in particolare sono quattro stalli posti nei pressi dei centri di Perrone e di Piazza marina per il carico e scarico merci ci sono i soliti stalli nelle aree di commercio cittadine in centro alla Marina, la tariffa oraria è di 2 euro per l’ora, con pagamento minimo di 0,40 €. A Perrone la tariffa di 1 € con pagamento minimo di 0,30 € poi c’è la tariffa speciale di 3 € per sei ore di sosta e 5 € per l’intera giornata inoltre. Sono stati disposti particolari abbonamenti mensili per 13 € per 25 € per la singola strada di 8 euro mensili e 60 € annuale e nel Mortito il costo è di otto euro mensile o 60 € annuale si è pagati in un’unica soluzione. L’abbonamento settimanale per la singola strada valido per sette giorni e di euro 25 la sosta a pagamento è in vigore tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 20:00, dal 1 ottobre al 31 maggio e dal 1 giugno al 30 settembre dalle otto alle ore 24:00.Nel Corso Luigi Manzi dove in vigore la Z TL la sosta non è consentita durante gli orari in cui la zia da ZTL attiva. Inoltre è stata istituita la ZTL in via Cristoforo Colombo, Piazza Vittorio Emanuele, via Firenze e traverse limitrofe. Qui è previsto inoltre il senso unico di circolazione in via Cristoforo colombo, piazzetta Emanuele II è via Firenze fino all’incrocio con via ingegner Parisi con direzione consentita da via Cristoforo colombo a via Firenze nell’area di piazza Vittorio Emanuele la sosta è riservata ai veicoli di persone residenti o che sebbene non residenti di fatto abitano in un alloggio di proprietà o detenuto per locazione o comodato d’uso a titolo gratuito con contratto regolarmente registrato. Così in via Firenze via Parisi rione Gennaro. Il contrassegno per le zone ZTL di durata annuale il contrassegno avrà un costo di 10 €.