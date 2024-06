Sistemazione idrogeologica a Casamicciola finanziata con delibera Cipe del 2012

Tredici anni di attesa per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico “congelati” alla fase progettuale, una seconda alluvione e ora il Comune di Casamicciola paga (con soldi non suoi, ci mancherebbe) la commissione di gara per il servizio di progettazione. Nel 2011 venne avviato dal governo l’iter «per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico» individuati nell’Accordo di Programma del novembre 2010 da effettuare nel territorio della Regione Campania e nominato il Commissario Straordinario Delegato.

Funzione poi attribuita al presidente della Regione. Ebbene, nell’elenco di quegli interventi figura anche quello denominato “Sistemazione idrogeologica (IF13) nel Comune di Casamicciola Terme” per l’importo di 3.100.000, che vede come Ente proponente l’Autorità di Bacino Regionale Nord Occidentale della Campania. Eravamo nel 2011, dunque due anni dopo l’alluvione che aveva colpito Casamicciola il 10 novembre del 2009. L’iter lungo e farraginoso era proseguito nel 2014 quando come soggetto attuatore era stata individuata Arcadis, che nello stesso anno aveva trasmesso il progetto preliminare dell’intervento, approvato in via tecnica dal Commissario Straordinario Delegato.

La spesa complessiva, ammontante a 3.098.835.87 euro, era contenuta nell’importo previsto dalla deliberazione del Cipe del gennaio 2012. Erano trascorsi tre anni e a settembre 2017 la Direzione Generale 6 – Direzione Generale per l’ambiente, la difesa del suolo e l’ecosistema della Regione Campania aveva attribuito al Comune di Casamicciola Terme il ruolo di soggetto attuatore. Nel 2020 (siamo quasi ai giorni nostri…) l’Ente si era attivato indire la gara di affidamento deiservizi tecnici di ingegneria e architettura, in primis per la redazione del progetto esecutivo. Per tale affidamento era stata nominata la commissione giudicatrice, presieduta dall’ing. Francesco Fermo e composta dagli ingegneri Crescenzo Ungaro e Luca De Girolamo, mentre la dipendente del Comune arch. Stefania Paparattiaveva funzioni di segretario verbalizzante.

Venivano anche stabiliti i compensi per i componenti esterni della Commissione, ovvero Fermo, Ungaro e De Girolamo, calcolati in 400 euro a seduta per il numero massimo di dieci sedute. Ovviamente l’importo complessivo di 12.000 euro rientra nel quadro tecnico economico dell’intervento finanziato. Nel 2021 la commissione si riuniva per dodici volte e al termine della procedura proponeva l’aggiudicazione della progettazione definitiva ed esecutiva alla “RTI G.M.N. EngineeringSrl(mandataria) – Ing. Angelo Di Gennaro (mandante) – Ing. Anna Scotto Di Santolo – TecnicaerEngineeringSrl (mandante) – Ing. Rosa Anna Auletta (mandante – giovane professionista)”. Aggiudicazione poi divenuta efficace a febbraio 2022 per l’importo di 170.264,80 euro. Arriviamo a oggi e l’attuale responsabile dell’Area Tecnica e rup ing.

Gaetano Grasso ha dovuto procedere alla liquidazione dei compensi agli ingegneri Fermo, Ungaro e De Girolamo: 4.000 euro a testa, appunto. Grasso però puntualizza in determina che «l’effettiva erogazione delle somme avverrà al momento dell’emissione del relativo Decreto da parte del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico Struttura di coordinamento Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 13/06/2017 con accredito sulle casse del Comune che si farà da tramite per la liquidazione delle stesse».

Non paga il Comune

