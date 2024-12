Simone Corino: “Bene la vittoria, ma dobbiamo correggere gli errori di sufficienza”

Mister Corino, terza vittoria di fila. Tripletta in qualche modo con un Ischia che ha convinto, che ha lottato in una partita contro il Real Acerrana che sapevamo già dall’inizio della gara abbastanza tesa ma vinta nel migliore dei modi.

“È stata una vittoria importante, come le altre due che abbiamo ottenuto precedentemente. I giocatori sono stati molto bravi ad adattarsi a questo tipo di partita. Tuttavia, ci sono alcune situazioni che dobbiamo assolutamente migliorare. Abbiamo lavorato bene sotto molti aspetti, ma in altri dobbiamo alzare il nostro livello di attenzione. Sebbene siamo riusciti a indirizzare la partita correttamente e a limitare le opportunità degli avversari, dobbiamo ridurre ulteriormente queste possibilità. Complessivamente, abbiamo concesso poco, ma dobbiamo impegnarci a evitare anche quei pochi errori commessi”.

Se vogliamo analizzare con calma le prestazioni dei singoli, sicuramente, oggi uno dei voti più alti va alla prestazione di Mirko Gemito che ha fatto tre interventi importantissimi.

Sai, quando vinci la partita 3 a 0 concedendo solo il giusto perché noi abbiamo fatto degli errori forse peccando un po’ in sufficienza e vince 3 a 0 dire che il portiere è migliore è un po’ forzato. Francamente credo che tutta la squadra abbia fatto una prestazione significativa. Volevamo questa vittoria e abbiamo dato il massimo per ottenerla. Non è stato semplice, anche a causa delle condizioni atmosferiche avverse, in particolare il vento. Tuttavia, siamo stati abili ad adattarci alla partita e a fare ciò che era necessario. Il nostro obiettivo rimane quello di vincere tutte le partite. Se gli avversari saranno più bravi e ci supereranno, accetteremo il risultato. Oggi ritengo che l’Ischia abbia fatto un qualcosa in più per meritare la vittoria”.

Quando si riferisce a situazioni da migliorare nello specifico a cosa pensa? Forse ai primi 15 minuti dove l’Acerrana poteva pareggiare?

“No, no. Anche se abbiamo avuto un buon approccio, sono stati commessi alcuni errori dovuti alla mancanza di attenzione e a problemi tecnici che dobbiamo risolvere. Sapevamo che era una squadra che ci avrebbe messo sotto pressione uomo su uomo e dovevamo farci trovare pronti. Tuttavia, ripeto, sono dettagli minimi che fanno la differenza in questo tipo di campionato e dobbiamo migliorarli. Abbiamo vinto e siamo contenti, ma, come dico sempre, ce la godiamo oggi e domani voltiamo pagina. In conferenza stampa avevo detto che, dopo queste due vittorie, volevo un’altra prestazione importante senza calare l’atteggiamento, altrimenti rischiamo di vanificare quanto fatto finora. I ragazzi hanno risposto molto bene. Parlo sempre di atteggiamento perché deve essere la base del nostro lavoro; poi è chiaro che dobbiamo migliorare anche aspetti tecnici e tattici, dove abbiamo fatto molte cose buone ma altre sono ancora da perfezionare. Questi ragazzi hanno una disposizione importante e mi danno grandi disponibilità.

Da martedì dobbiamo essere pronti perché già pensiamo alla prossima gara. È importante anche l’apporto dei nuovi entrati come Castagna tra quelli che sono entrati dalla panchina. Siamo in buona forma e io ricordo sempre ai ragazzi che i primi undici sono importanti, ma spesso a determinare le partite sono quelli che subentrano. Se i ragazzi sono bravi a farsi trovare pronti, fanno spesso la differenza. Vedo un gruppo che si è messo completamente a disposizione, dando il massimo. Questo atteggiamento deve rappresentare per noi la base di partenza. Inoltre, ribadisco, abbiamo tanto lavoro da fare; questo tipo di impegno, volto a cercare di vincere ogni partita, deve diventare parte della nostra mentalità. Su questa mentalità dobbiamo continuare a costruire”.

Quanta soddisfazione c’è nell’intesa tra Talamo e Padulano ancora in gol entrambi e soprattutto nell’avere tanti under in panchina grande grinta, voglia e determinazione.

“Abbiamo alcuni under importanti, e sapevamo sin dall’inizio della stagione che avremmo dovuto affrontare questa situazione. Spero di recuperare gli infortunati al più presto, poiché è essenziale avere una sana competizione all’interno del gruppo per migliorare le prestazioni durante la settimana. I ragazzi stanno svolgendo un lavoro di notevole importanza nelle ultime settimane. Fin dal primo giorno, ho ribadito che è essenziale per noi operare con determinati criteri durante la settimana, poiché il successo ottenuto la domenica è una diretta conseguenza di tale impegno”.

Con questa solida vittoria possiamo pensare ad una posizione di classifica più sicura.

“Situazione tranquilla? Come ho detto in conferenza, la classifica non mi interessa molto. Voglio vincere e dare ai ragazzi più opportunità di battere tutte le squadre. Preparare al meglio i giocatori per la prossima partita con la Palmese è la mia priorità”.

Un commento per quanto riguarda i tifosi? Anche oggi, nonostante il vento, nonostante la pioggia, nonostante le condizioni del meteo, nonostante tutto sono venuti e anche oggi hanno risposto presente.

“La presenza dei nostri sostenitori è stata di fondamentale importanza per noi, poiché hanno affrontato condizioni climatiche avverse come acqua, vento e freddo per sostenerci durante i 95 minuti della partita. Il loro incoraggiamento ininterrotto ha giocato un ruolo cruciale. È determinante per noi e spero, come ho detto nell’ultima conferenza, che in futuro riceveremo ancora più supporto, specialmente quando avremo accesso allo stadio Mazzella. Dobbiamo assicurarci di ripagare questo impegno offrendogli delle prestazioni che li rendano orgogliosi, poiché loro ci offrono tutto ciò che hanno e meritano lo stesso da parte nostra”.

Dal mercato si aspetta qualcosa o il recupero degli infortunati sarà il mercato?

“Come detto all’inizio della settimana, abbiamo avuto una riunione in cui, insieme alla società, stiamo valutando diversi candidati che possano essere inseriti nel nostro team in base alle caratteristiche richieste. Ritengo importante evidenziare che i nuovi arrivati dovranno essere disposti al sacrificio e condividere la nostra mentalità, poiché questo è ciò che troveranno all’interno del gruppo. Se alcuni giocatori esitano a partecipare, è preferibile che non vengano a Ischia. È importante che coloro che scelgono di unirsi abbiano la giusta mentalità per far parte di questo gruppo, che lavora seguendo specifici metodi. Dobbiamo continuare su questa linea. Mi aspetto che i partecipanti condividano questa stessa mentalità”.