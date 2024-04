Sicurezza, altri 10 milioni per l’emergenza Frana

Per Ischia arrivano ulteriori 10 milioni di euro stanziati in relazione alle conseguenze dell’alluvione del 26 novembre del 2022.

Si tratta di fondi che serviranno per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, la gestione dei rifiuti e delle macerie.

“Si tratta di un ulteriore passo in avanti per continuare nella messa in sicurezza e nella ricostruzione del nostro territorio” commenta il sindaco di Casamicciola Terme Giosi Ferrandino che aggiunge “ma è pure il riconoscimento del lavoro articolato, coordinato e quotidiano che stiamo portando avanti insieme al commissario Legnini per far ripartire il nostro comune. Sappiamo comunque che servirà ancora tanto ma non ci stancheremo mai di chiedere quello di cui Casamicciola ha diritto di ricevere. Intanto si lavora senza sosta !”