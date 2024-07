Si denuda fuori al bar e schiaffeggia un vigile! La performance di una donna ischitana a Piazza Bagni

Alla vigilia del weekend i carabinieri della Compagnia di Ischia al comando del capitano Tiziano Laganà sono già stati impegnati in una minuziosa attività di controllo sulle isole di Ischia e Procida, a partire dal monitoraggio dei porti e dei flussi di turisti. I militari dell’Arma avevano appena iniziato il servizio sul porto di Ischia, che già si sono imbattuti nella prima violazione.

Un quarantunenne di Battipaglia, alla guida di un mezzo pesante, all’atto di essere fermato ha pensato bene di fornire ai tutori dell’ordine le generalità del fratello, nel tentativo di nascondere la circostanza che la sua patente era scaduta da tempo. Un escamotage non riuscito e l’uomo si è beccato una denuncia per falsa attestazione sulla propria identità, oltre a una salata sanzione e ovviamente al ritiro della patente.

Il caldo intenso di questi giorni che “dà alla testa”, insieme a una cospicua quantità di alcol, è probabilmente all’origine del singolare episodio che si è verificato a Casamicciola Terme. Una donna ischitana quarantatreenne si è denudata all’esterno di un bar in piazza Bagni, ponendo in essere al contempo anche comportamenti molesti nei confronti di altri clienti. Dapprima sono intervenuti alcuni vigili urbani che sono stati fatti oggetto di ripetuti insulti da parte della “scalmanata”. Come detto verosimilmente ubriaca, la donna non contenta ha rifilato anche uno schiaffo a uno dei malcapitati agenti della Polizia Municipale. Di qui l’intervento dei carabinieri per ricondurla a più miti consigli. La quarantatreenne “focosa” è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico e in aggiunta proposta per il Daspo urbano.

L’attività della Benemerita si è estesa al controllo della regolarità delle strutture ricettive e il titolare di un resort di Forio dovrà rispondere di gravi violazioni. Da accertamenti eseguiti dagli uomini dell’Arma infatti è emerso che esercitava l’attività abusivamente dal marzo scorso, sebbene la SCIA gli fosse stata revocata dal Comune. Al momento del controllo, erano 15 gli ospiti della struttura e proprio in relazione a tali presenze è stata riscontrata una ulteriore violazione, ovvero la omessa comunicazione delle generalità degli alloggiati all’autorità di P.S. L’imprenditore è stato dunque denunciato per aver svolto l’attività senza autorizzazione e per aver violato quanto prescritto dal TULPS. I controlli agli sbarchi hanno consentito anche di individuare sei vacanzieri appena sbarcati sull’isola portando con sé quantitativi di sostanza stupefacente per uso personale. Circostanza che non gli ha risparmiato la sanzione e la segnalazione alla Prefettura di Napoli come assuntori.

LADRO DI BICICLETTA A PROCIDA

Anche sulla vicina isola di Procida i carabinieri hanno posto in essere controlli capillari che hanno conseguito altrettanti risultati. Un giovane residente di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per furto in quanto fortemente indiziato di aver rubato una bici elettrica parcheggiata in uno stallo comunale in Via Libertà. Le verifiche dei militari della Stazione hanno condotto ad accertare anche uno “sconfinamento demaniale”.

Il legale rappresentante di una società cooperativa di servizi è stato infatti sanzionato perché non avrebbe osservato le disposizioni di legge in materia di uso del demanio marittimo. Come verificato all’atto del controllo, aveva infatti occupato senza autorizzazione una porzione di area demaniale marittima con ombrelloni, sedie e tavolini. La sanzione comminatagli ammonta a 1.000 euro. La complessiva attività dell’Arma per garantire la sicurezza della circolazione ha portato all’emissione di ben 26 contravvenzioni al Codice della Strada, mentre numerosi sono i veicoli sequestrati. Se questo è il bilancio iniziale del weekend, i carabinieri si preparano nelle prossime ore ad un’attività ancora più serrata.