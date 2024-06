Si chiude a Castel di Sangro la stagione sportiva del Real Academy Ischia

Ultimo torneo della stagione per il Real Academy in Abruzzo. La scuola calcio isolana ha partecipato con la Categoria 2014. Tre giorni intensi, dove i ragazzi si sono confrontati con i loro pari età di altre realtà fuori regione. Prima esperienza per più giorni fuori dalla Campania per tutti i bambini della rosa dei partecipanti. Mister Calise ha impiegato nelle partite in programma, tutti i bambini a disposizione.

Anche se i risultati del campo non sono stati direttamente proporzionati alle prestazioni, nulla si può rimproverare alla squadra. Impegno, attenzione, determinazione ed anche divertimento hanno connotato le gare del Real Academy. Non sono mancati momenti di divertimento anche al di fuori del campo. La comitiva, capitanata dai dirigenti Gigi Mollo e Diego Barr, si è concessa del relax con una bellissima giornata all’interno del “Parco Avventura” di Castel di Sangro, con vari ed avvincenti percorsi tra gli alberi. A commentare il fine settimana Abbruzzese è il direttore generale del Real Academy, Gigi Mollo: “con questo torneo abbiamo chiuso la stagione sportiva 2023/24.

E’ stata ancora una volta una bellissima esperienza per i bambini e per noi adulti. E’ andato tutto benissimo. I risultati del campo non sono stati negativi. Abbiamo pagato la stanchezza per il caldo ed il lungo viaggio, ma lo sapevamo, l’abbiamo messo in conto. A noi interessa principalmente che i bambini si confrontino con altre realtà ed imparino a stare insieme, in circostanze diverse. Devono iniziare a capire cosa significa essere squadra”.

Il dirigente responsabile delle partecipazioni ai Tornei, Diego Barr aggiunge: ”devo fare i complimenti a mister Carmine Calise per come la squadra è stata disciplinata in campo e fuori. I bambini nonostante l’entusiasmo per la loro prima esperienza lontano dall’isola per più giorni, si sono comportati in maniera eccezionale. In campo sono stati anche un po’ sfortunati, ma nonostante ciò hanno conseguito buoni risultati.”

Ora con la stagione sportiva 2023/24 oramai alle spalle, dopo qualche giorno di “riposo” il Real Academy si tufferà negli stage per l’allestimento del settore giovanile dell’Ischia Calcio per il progetto condiviso dei “Giovani Gialloblu”. Un’altra sfida non facile, ma che sicuramente sarà affrontata come sempre al massimo da tutta la società, i dirigenti e lo staff tecnico del Real Academy.