Serrara, tre candidati per l’incarico part-time all’Utc

Procede speditamente la procedura di selezione per una assunzione a tempo determinato e parziale al Comune di Serrara Fontana. Un incarico ex art. 110 del TUEL della durata di sei mesi per 18 ore lavorative settimanali da assegnare al settore IV. La procedura è stata avviata dalla responsabile del I Settore Amministrativo – Suap Cristina Palma Poerio Iacono in esecuzione alla delibera di Giunta che ha previsto la modifica del piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2024/2026. Ritenendo necessario assegnare un “rinforzo” al Settore Tecnico e Manutentivo «per far fronte alla mole di lavoro che incombe sul settore IV in concomitanza con le nuove progettualità tese ad attuare il programma di interventi approvato dalla struttura commissariale a seguito degli eventi emergenziali del 26.11.2022 e connesse alla attuazione del Pnrr».

Dopo la pubblicazione dell’avviso sono risultati tre i candidati da valutare sulla base dei curricula professionali prodotti e degli esiti di una prova orale sulle materie oggetto dell’incarico. La Commissione esaminatrice è presieduta dal segretario comunale dott.ssa Maria Grazia Loffredo; componenti la dott.ssa Rosanna Mattera, l’arch. Alessandro Vacca e la Poerio Iacono in qualità di segretario verbalizzante. La commissione si è già messa al lavoro e ha assegnato il punteggio relativo ai curricula ai tre candidati: Sara Castagna 4,5 punti su 5; Emily Autiero 2,5 punti su 5; Yonatan Zerayakob Stephanos, 1 punto su 5.