Serrara, regolamenti contabili e tributari da aggiornare. Supporto al Settore Economico Finanziario

La complessità e le nuove norme che regolano la materia contabile e tributaria rendono necessario per il Comune di Serrara Fontana adeguare la propria disciplina. La Giunta presieduta da Irene Iacono ha quindi deciso il conferimento di un incarico di supporto al Settore III Economico Finanziario per l’incarico di adeguamento e redazione dei regolamenti comunali afferenti il Settore. In premessa si ricorda che «il Comune di Serrara Fontana è composto da 6 Settori ed il III Settore è attualmente sprovvisto di personale di ruolo ma sono in corsole procedure assunzionali». Nell’immediato «si rende necessario adeguare la normativa comunale vigente afferente il Settore alle novità normative che riguardano la contabilità degli EE.LL. con particolare riguardo alle entrate tributarie dell’Ente».

Alla luce «della carenza di personale nel settore ed anche in ragione della complessità della materia», si ritiene opportuno rivolgersi a professionista esterno munito di elevata qualificazione professionale e di adeguata conoscenza della materia a cui affidare il compito. I regolamenti da redigere o adeguare sono in particolare: Regolamento generale delle entrate; Regolamento di contabilità dell’Ente; Regolamenti disciplinanti singoli tributi/imposte/tasse comunali come l’IMU, la TARI, la tassa di occupazione del suolo pubblico, l’imposta di soggiorno. Ma l’elenco non è esaustivo… L’incarico consisterà «nello studio dei vigenti strumenti regolamentari, nella verifica della rispondenza alla vigente normativa e nel provvedere al loro aggiornamento, modifica e di integrazione se necessario».

Il budget stanziato ammonta a 5.000 euro oltre Iva, Cassa e spese. La Giunta ha quindi espresso indirizzo al responsabile del Servizio economico finanziario affinché conferisca l’incarico o appalto di servizi a professionista o società muniti di adeguata e qualificate competenze in materia per la revisione generale dei regolamenti. Potranno dunque in futuro essere apportate modifiche anche alla disciplina di Imu e Tari, ovvero “voci” che toccano da vicino le tasche dei contribuenti. La responsabile rag. Lucia Cenatiempo si è subito attivata procedendo con affidamento diretto risultando la spesa complessiva di 4.900 euro oltre Iva ed oneri inferiore alla soglia dei 5.000 euro. Il delicato incarico è stato affidato alla prof.ssa Paola Coppola con studio a Napoli, professore ordinario di diritto tributario presso l’Università “Federico II”.