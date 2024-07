Serrara, per sei mesi un tecnico part-time all’Utc

E’ partita la procedura di selezione per una assunzione a tempo determinato e parziale al Comune di Serrara Fontana. O meglio, un incarico ex art. 110 del TUEL della durata di sei mesi per 18 ore lavorative settimanali da assegnare al settore IV. La responsabile del I Settore Amministrativo – Suap Cristina Palma Poerio Iacono ha dato esecuzione a quanto approvato dalla Giunta a maggio con la modifica del piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2024/2026.Ritenendo necessario assegnare un “rinforzo” al Settore Tecnico e Manutentivo «per far fronte alla mole di lavoro che incombe sul settore IV in concomitanza con le nuove progettualità tese ad attuare il programma di interventi approvato dalla struttura commissariale a seguito degli eventi emergenziali del 26.11.2022 e connesse alla attuazione del Pnrr». Il rip Poerio Iacono ha dunque indetto la procedura di selezione per la ricerca di candidature approvando la bozza di avviso di selezione pubblica. La determina precisa ad ogni modo che «la amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di chiudere negativamente la procedura non individuando alcun candidato».