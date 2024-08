Serrara Fontana-Waldkirchen: 48 anni di amicizia. E’ ancora festa a 1218 km di distanza

Anche quest’anno si celebra il compleanno del Gemellaggio più “bello” di tutti, quello tra la comunità di Serrara Fontana e gli amici della Baviera di Waldkirchen. Dopo il puntuale ritrovo a base di anguria e di un buon bicchiere di vino nel parcheggio di Cava Grado a Sant’Angelo è iniziata la festa dell’amicizia tra queste due comunità distanti ben 1218 km.

Una storia che quest’anno compie 48 anni e che, come ha detto il sindaco di Serrara Fontana, Irene Iacono, “sembrano sempre pochi”.

Il nutrito gruppo tedesco, unito dall’affetto e dall’amicizia con la comunità di Sant’Angelo, da dove partì la “famosa” trasferta del piccolo “Bobby”, il pony che percorse gli oltre 1000 chilometri che separano le due località, la comitiva tedesca, composta da oltre 50 amici, ha raggiunto l’isola sia in aereo, sia in bus e molti di loro resteranno sull’isola fino al prossimo 31 agosto.

In questi giorni sono numerosi gli impegni, le visite e gli intrattenimenti previsti: passeggiata all’Epomeo con visita al Museo e all’Eremo e di San Nicola con spuntino offerto dall’amministrazione, visite al Castello Aragonese, a Sorgeto, al tramonto foriano, a Cavascura, a Lacco Ameno e non potrà mancare il tradizionale giro in barca.

Ieri pomeriggio, la comitiva è stata ricevuta al municipio di Serrara Fontana per il saluto ufficiale del Sindaco Irene Iacono e di tutta l’amministrazione.

Il gemellaggio ha in realtà due “compleanni”: è nato nel 1976, quindi compie 48 anni, ma la registrazione ufficiale è avvenuta nel 1992, quindi quest‘anno si festeggiano i 32 anni ufficiali. Una tradizione che si rinnova dall’epoca dei sindaci Arturo Trofa e Antonio Zunta, il cui testimone è passato alla figlia Patrizia.

Durante il suo saluto, il sindaco Irene Iacono, ha raccontato agli amici le “belle novità” di Serrara Fontana. Il Museo dell’Epomeo, destinato ad essere un vero e proprio attrattore turistico, lo sviluppo della Biblioteca Comunale di Fontana e la sua vocazione ad ospitare mostre ed eventi culturali, l’info point di Sant’Angelo come simbolo di sviluppo e di accoglienza l’annuncio dei lavori che si dovranno realizzare in Piazza IV Novembre a Fontana che è destinata ad essere un vero e proprio punto di partenza per la “scalata” verso l’Epomeo. “Il nostro gemellaggio, quello tra la nostra comunità e la vostra – ha detto in conclusione Irene Iacono – va oltre l’aspetto formale e istituzionale, per noi è un motivo di vero orgoglio”.

E’ stato bello quando siamo entrati nella Pizzeria “Da Pasquale” e siamo stati riconosciuti come gli amici di Waldkirchen Max Ertl, assessore comune di Waldkirchen

Il sindaco, oltre ai ringraziamenti istituzionali, ha poi aggiunto e ricordato come il gemellaggio con la comunità di Waldkirchen sia un gemellaggio davvero vivo e continuativo (anche grazie all’attivismo mai domo di Catrin e Patrizia Zunta).

E’ poi toccato a Max Ertl, assessore del comune di Waldkirchen, fare gli onori di “casa” degli ospiti. “Si dice che un saluto debba durare il tempo in cui una persona riesce a stare su una sola gamba” e così, calibrando bene il tempo, Max ha saputo riannodare il senso del gemellaggio con un episodio di vita vera: “E’ stato bello quando siamo entrati nella Pizzeria “Da Pasquale” e siamo stati riconosciuti come gli amici di Waldkirchen.

E’ questo il senso di questo gemellaggio, essere riconosciuti e poter dire di essere davvero amici. Noi a Waldkirchen – ha poi chiosato in fine – come voi a Serrara Fontana stiamo realizzando un camping a 5 stelle con un obiettivo molto importante: voglio portare a 200 mila le presenze nei nostri territori”

Prima degli scambi dei doni simbolici, Max ha strappato una promessa importante ad Irene Iacono e il sindaco ha promesso: “Nel viaggio di questo inverno, verrò a Waldkirchen”.