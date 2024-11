Serrara Fontana, parte la “caccia” all’esperto per il PAD. Supporto tecnico in tema di concessioni demaniali marittime

E’ partita a Serrara Fontana l’indagine di mercato per affidare l’incarico di supporto tecnico per la completa redazione del PAD, come deciso dalla Giunta. Dopo l’approvazione del PUAD ad aprile da parte del Consiglio regionale della Campania, gli Enti devono attivarsi. E’ infatti previsto che «I Comuni, in conformità alle disposizioni contenute nel PUAD, attraverso un processo partecipativo che vede coinvolte le associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, associazioni professionali, terzo settore e cittadini, redigono o adeguano i rispettivi PAD, entro 240 giorni dall’entrata in vigore della presente disciplina d’intesa con gli Enti Gestori delle Aree Marine Protette».

L’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario affidarsi a professionista o studio di professionisti esperto, evidenziando, «alla luce della complessità delle varie componenti che intervengono nella materia ed a salvaguardia di possibili azioni di sviluppo sostenibile che faccia leva sugli aspetti naturalistici, paesaggistici del territorio da integrare con gli aspetti demaniali, avvalersi di una consulenza esterna di professionista di comprovata esperienza in materia, che garantisca supporto tecnico per la redazione del Piano Attuativo di settore relativo all’uso della fascia costiera da un punto di vista normativo, urbanistico ed ambientale, definendo, nel contempo, una fruizione turistica che, partendo dallo stato di fatto attuale, sia compatibile con i vincoli di natura paesaggistica-ambientale e con le norme di utilizzo delle aree demaniali marittime con la produzione di elaborati tecnico-grafici da piano di settore, Piano spiaggia, nonché dei relativi regolamenti attuativi conformati al codice della navigazione».

L’importo massimo previsto per l’incarico ammonta a 15.000 euro oltre Iva e Cassa. In attuazione della delibera di Giunta, la responsabile del VI Settore dott.ssa Rosanna Mattera ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di selezione.

Nell’avviso si specifica che l’offerta tecnica per la redazione del PAD dovrà comprendere le seguenti fasi operative: «Quadro conoscitivo o Rilievo e restituzione ambito di intervento o Analisi territoriali-socioeconomiche o Vincoli e tutele o Mobilità e accessibilità o Attuale uso delle aree demaniali o Attivazione processo partecipativo. Quadro Strutturale-Programmatico o Valenza turistica delle aree demaniali o Ambiti omogenei di intervento o Tipologie di insediamento o Definizione Standard e servizi o Progetto di PAD Normativa Tecnica di Attuazione Valutazioni Ambientali e Paesaggistiche del PAD Assistenza per acquisizione pareri e nulla osta».

L’invito è rivolto ad architetti, ingegneri, urbanisti, società di ingegneria, studi di architettura, raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) «che abbiano comprovata esperienza nel campo della progettazione e riqualificazione del territorio. Gli interessati devono dimostrare esperienza nella progettazione e gestione di interventi di pianificazione territoriale, con un focus sulla sostenibilità ambientale».

La procedura viene espletata sulla piattaforma Asmecomm e il termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 23:59 del 4 novembre.