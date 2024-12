Serrara, conclusi i lavori alle strade appaltati nel 2023

Come è prassi, una volta conclusi lavori pubblici è necessario avvisare i cittadini che possano aver ricevuto eventuali danni per il conseguente risarcimento. E’ il caso dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti di strade comunali eseguiti nel comune di Serrara Fontana.

Il responsabile del Servizio Tecnico arch. Alessandro Vacca ha pubblicato il relativo “avviso ad opponendum”, comunicando che l’impresa “Murziello Costruzioni di Mendella Antonio” ha ultimato i lavori appaltati a marzo 2023 ed eseguiti su via Trono dell’Ara, Via Pedicuozzo, via Epomeo, Parcheggio di Cava Ruffano, via Pezzachiana.

Dunque invita «chiunque vanti credito verso la suddetta impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili, aree o stabili, ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati, a presentare, a questo Comune, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza corredata dalla relativa documentazione. Fa presente che trascorso detto termine non sarà più possibile tener conto, in via amministrativa, di eventuali richieste a tal fine presentate». L’avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune il 24 dicembre.