Serrara, arriva un altro medico di base nei locali comunali

E’ andata a buon fine la procedura avviata dall’Amministrazione comunale di Serrara Fontana per deciso di mettere a disposizione dei medici di base con la formula del comodato d’uso oneroso il locale ex biblioteca in via Roma, adiacente il municipio. Una iniziativa partita nel 2021 e tesa ad utilizzare per fini di interesse generale e a favore della comunità lo spazio un tempo destinato ad ospitare la biblioteca comunale, poi spostata nel Polifunzionale, “invogliando” i medici di base a fare studio nel comune più alto dell’isola.

All’epoca infatti la Giunta evidenzia che «da anni sia l’isola di Ischia che Serrara Fontana deve confrontarsi con la problematica della carenza di medici di medicina di base». Una problematica che «è vieppiù avvertita nel comune di Serrara Fontana che in ragione della morfologia del territorio per il Comune meno facilmente raggiungibile tra quelli isolani». Veniva così avviato il progetto con adeguamento dei locali e successivamente varate nel 2021 e nel 2022 due procedure per raccogliere manifestazioni di interesse. Al momento i locali sono occupati solo il martedì e venerdì, per cui il responsabile del Servizio Tecnico arch. Alessandro Vacca ha pubblicato nuovo avviso per manifestazione di interesse.

Il canone di accesso giornaliero allo studio rimane quello stabilito in precedenza, ovvero «euro 100,00 mensili comprensivo di spese per utenze (acqua ed energia elettrica) intendendo per accesso l’utilizzo del locale in una fascia oraria mattutina o pomeridiana, (in modo tale che ad esempio un medico che chieda di effettuare due accessi settimanali allo studio corrisponda un canone mensile di euro 200,00)». Al terzo avviso pubblico ha risposto il dott. Gennaro Iacono che ha richiesto l’utilizzo dei locali il giovedì e Vacca ha provveduto agli adempimenti per la sottoscrizione del comodato d’uso gratuito.