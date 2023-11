Serie D. Uri-Ischia 0-1. Enrico Buonocore: «Bene Di Megliocol 4-4-2»

Foto Massaro | Un blitz in Sardegna nella tana dell’Atletico Uri utile per dare continuità ai risultati e alle prestazioni, l’Ischia Calcio vola in classifica e mette nel mirino le posizioni in alta quota. Un successo di valore per la squadra, brava a confermarsi ancora e ad acciuffare proprio gli avversari a quota 19 punti. Il tecnico Enrico Buonocore predica calma e, considerata l’attuale posizione in graduatoria, rivolge il pensiero al vero obiettivo stagionale: la permanenza nella categoria. Una vittoria esterna che fa scalare ulteriori posti, ma la salvezza è il primo traguardo da tagliare.

Il mister gialloblù commenta anche la performance della sua truppa: “Sì, adesso siamo nelle prime cinque della classifica, ma non ci interessa perché il nostro obiettivo è chiaro e dobbiamo fare i punti per salvarci. Contro l’Atletico Uri è stata fatta una buona prestazione. Siamo partiti male nei primi dieci minuti, poi nel complesso della partita abbiamo sempre avuto il pallino del gioco. Loro hanno cercato di metterci in difficoltà con queste palle lunghe per i due attaccanti, sfruttando anche qualche ripartenza, ma noi siamo stati costantemente nella metà campo degli avversari. Nel primo tempo abbiamo avuto anche due o tre occasioni, la gara è stata sempre sotto controllo, al di là degli ultimi dieci minuti. Dopo il gol di Patalano, ci siamo abbassati troppo ma non ci hanno mai impensierito seriamente, eccetto qualche punizione da zona defilata. La squadra ha fatto molto bene, sono stati bravi tutti”.

Buonocore spiega anche le modifiche apportate allo scacchiere tattico e alla batteria under. L’Ischia è scesa in campo con un 4-4-2 proponendo Di Meglio come laterale nella linea dei centrocampisti e con Quirino affianco a Talamo. L’autore del gol vittoria, Patalano, invece è partito dalla panchina. Così l’allenatore in merito a questi cambiamenti: “Patalano è stato con la rappresentativa martedì ed ha viaggiato, venerdì siamo partiti invece verso la Sardegna e si è allenato soltanto due volte. Ha fatto una partita mercoledì, poi giovedì l’ho fatto giocare un tempo. Non si è allenato e non l’ho visto tutta la settimana. Di Meglio sta lavorando bene, abbiamo giocato con il 4-4-2 e lui è bravo a fare il quarto a destra, poi su un campo sintetico. Ha giocato molto bene per 60’. Quirino ha avuto bisogno di tempo, ho aspettato il momento giusto per farlo giocare. Anche lui ha fatto molto bene, schierato accanto a Talamo in attacco”.

Allo Stadio Ninetto Martinez di Uri è stato protagonista l’ex Nocerina che, pur non trovando ancora la gioia della rete, ha offerto il suo contributo nella conquista dei tre punti. Buonocore elogia la prestazione del suo centravanti: “Ha preso un palo, ha avuto anche un’altra occasione nel primo tempo. Ha lavorato molto bene per la squadra, reputo la sua una delle migliori prestazioni. Ha lottato, si è costruito qualche importante opportunità per segnare ed è stato sfortunato nella circostanza del palo. Siamo contenti della sua prova”.

Buonocore è contento della prestazione e, in modo particolare, della forza del gruppo. La coesione e l’unità d’intenti si stanno rivelando ingredienti preziosi nello spogliatoio gialloblù: “Sono molto soddisfatto, in generale. Questo è un gruppo che si è compattato subito, i ragazzi si aiutano nel momento di difficoltà. Tutto quello che gli ho chiesto di fare contro l’Atletico Uri, l’hanno fatto. Abbiamo parlato anche di quello che è successo all’isola lo scorso anno, abbiamo ricordato quanto accaduto a Casamicciola e onorato chi non c’è più. Questi ragazzi sono stati eccezionali. Il gruppo, come compattezza, è anche più forte di quello che ha vinto il campionato di Eccellenza, nel modo di giocare e di aiutarsi a vicenda. Stanno bene fuori dal campo e questo è importante, sono molto contento. In questo momento le cose, in generale, vanno abbastanza bene”.