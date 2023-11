Serie D. Romana-Ischia Calcio. Enrico Buonocore: “Voglia di continuità”

Due vittorie e un pareggio nelle ultime tre uscite, nel mirino dell’Ischia Calcio c’è un nuovo test in trasferta: la squadra è attesa dalla Romana per l’undicesima giornata del campionato di Serie D. Il gruppo di Enrico Buonocore, senza pubblico amico in un match che si gioca a porte chiuse all’Academy Sport Center, si prepara ad affrontare un avversario con due punti di svantaggio in classifica, ma reduce da due successi consecutivi.

Il tecnico gialloblù è intervenuto in conferenza stampa a poche ore di distanza dal fischio d’inizio: “Abbiamo fatto una settimana importante, ci siamo allenati molto bene. Mi aspetto una gara difficile, contro una squadra che sta vivendo una buona condizione, sia mentale che fisica. Arriva alla partita forte di due vittorie consecutive contro avversari di valore come Latte Dolce e Trastevere, parliamo di due buone formazioni. I due successi di fila hanno messo la Romana in una situazione di classifica più tranquilla, credo che abbiano l’intenzione di continuare su questo percorso. Sarà un incontro complicato su un campo difficile, noi abbiamo tutte le qualità per poterli mettere in difficoltà con giocatori in una buona condizione fisica al momento. Spero sia una partita aperta e bella”.

Buonocore parla anche di eventuali modifiche nell’undici di partenza: “Cambieremo qualcosa, ma nel complesso poco. Forse un solo giocatore. Voglio dare continuità alla formazione delle ultime uscite, non c’è motivo di cambiare molto. Tutti hanno fatto una buona partita contro il Sassari Latte Dolce, quindi modificheremo giusto qualcosa perché abbiamo fatto tre partite in una settimana. Darò un po’ di riposo a chi ha giocato tutte le gare nell’ultima settimana, ogni tanto bisogna anche rifiatare. Credo che il cambio ci sarà nel pacchetto degli under”.

Sulle dinamiche del campionato: “Piano piano ci stiamo amalgamando, stiamo anche avendo un “senso d’appartenenza”. Più tempo stai in un posto, più ti abitui e aumenta la conoscenza, di conseguenza cresce il piacere di giocare. Il campionato è molto equilibrato, ogni squadra può fare risultato contro chiunque. Le partite non sono mai scontate, il girone si mantiene in equilibrio ed è aperto, può succedere di tutto. Ci sono ancora alcune compagini dietro, quelle che magari puntano a stare nelle prime cinque e in questo momento sono un po’ in difficoltà, ma alla lunga verranno fuori. Si tratta di un campionato difficile, bisogna stare sempre concentrati e sul pezzo. Servirà tanta continuità, è un fattore importante”.

Buonocore analizza anche la situazione che sta vivendo l’Ardea: “Falsare il campionato? Sicuramente, perché parliamo di una squadra che aveva fatto 12/13 punti. Hanno avuto queste problematiche riguardanti gli stipendi e adesso stanno pagando in termini di penalizzazioni. Dispiace perché stavano facendo molto bene, alla fine questi ragazzi si allenano per cercare di vincere le partite e poi vengono penalizzati. Dispiace per i calciatori perché i punti conquistati sono meritati. Mi auguro venga risolta questa situazione”.

Poi una breve parentesi per quanto riguarda la qualità della Romana del tecnico D’Antoni: “Nel complesso è una squadra organizzata, in organico ci sono dei giocatori importanti. In attacco c’è Calì, un calciatore di qualità. Bisogna stare attenti. È un avversario che cercherà di giocare, è guidato da un allenatore giovane e preparato. Il terreno di gioco non è grandissimo, noi non siamo abituati a giocare su un campo piccolo. Dobbiamo essere molto bravi a velocizzare il gioco e a portare poco la palla, altrimenti diventa difficile perché ci sarà subito la pressione. Abbiamo lavorato su queste situazioni, poi il campo dirà il suo verdetto in merito al lavoro svolto durante la settimana”.

Buonocore chiude la conferenza stampa con una battuta sull’infermeria. L’Ischia Calcio si presenta al prossimo impegno di campionato senza ulteriori sviluppi dal reparto infortunati: “Non ci sono novità rispetto all’ultima volta”.

LA GARA

Domenica 12 Novembre – ore 14:30

Academy Sport Center – Roma

GLI ARBITRI

Gabriele Caggiari, Cagliari

Leonardo Moroso, Sassari

Angelo Macchia, Moliterno