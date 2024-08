Serie D. L’Ischia ritorna a Ischia, ops a Casamicciola. E vede nel suo futuro un po’ “…rosa”

La pausa di Ferragosto è alle spalle, l’Ischia Calcio riprende la preparazione e la sua marcia d’avvicinamento alla partita di Coppa Italia di Serie D. La squadra di Enrico Buonocore farà il suo debutto ufficiale il prossimo 1° settembre nella sfida valida per il primo turno della competizione, l’avversaria sarà la vincente di Terracina-Acerrana, match preliminare in agenda nel weekend. La seconda parte dei lavori del gruppo gialloblù, rientrato sull’isola dopo il ritiro di Bastia Umbra, sta continuando a Casamicciola Terme.

Dunque modificato parzialmente il programma iniziale, per Trofa e compagni non ci sarà nessuna trasferta a Cercola per proseguire gli allenamenti. La parentesi al campo sportivo Monti-Di Meglio si è aperta lunedì con il discorso inaugurale di Lello Carlino, ieri invece l’Ischia ha svolto due sedute agli ordini dello staff tecnico. L’obiettivo è migliorare ulteriormente la condizione fisica a pochi giorni dall’esordio: il format della Coppa prevederà gara unica, in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si procederà ai calci di rigore.

La priorità degli isolani resta la conferma in campionato, servirà un rendimento superiore a quello dello scorso anno, considerato il sorteggio nel girone H di Serie D. Tuttavia non si sottovaluterà il percorso nell’altra competizione, l’ambizione è quella di presentarsi subito bene alla nuova stagione.

LA QUESTIONE SOCIETÀ. Intanto la questione societaria resta un argomento ricorrente nel quartier generale: Carlino, in qualità di sponsor e grande tifoso gialloblù, è sempre più coinvolto dal progetto. Il patron sta attendendo la risoluzione della vicenda Bigi, non si andrà troppo per le lunghe e il presidente Pino Taglialatela definirà la faccenda entro fine mese (27 agosto sembra essere la data giusta, ndr), rinnovando di conseguenza i ruoli e la struttura interna del club. Non si escludono inoltre ulteriori innesti per il consolidamento dirigenziale.

L’indiscrezione più importante riguarda la possibile presenza di una nuova cordata ad Ischia: l’ex portiere e i suoi collaboratori vogliono rendere più forte la società e dunque la pista che porta all’arrivo di altre risorse è ancora percorribile. D’altra parte erano attese novità già alla fine dello scorso campionato, poi la situazione di fine maggio ha rallentato le trattative. Nelle prossime ore ci sarebbe stata in calendario un summit tra l’attuale management e il gruppo di imprenditori interessato all’acquisizione di una parte delle quote. I rumors riferiscono dell’ingresso di almeno tre nuovi soci che dovrebbero garantire un presente e un futuro solido all’Ischia.

IL MERCATO. La proprietà continua ad essere altrettanto vigile sul mercato, con il direttore sportivo Mario Lubrano che può sondare il terreno e valutare altre occasioni nelle battute finali della finestra estiva. L’organico è completo e allestito in maniera adeguata al girone che bisognerà affrontare, ma in caso di opportunità il diesse si farà trovare pronto. In queste ore il dirigente procidano ha consegnato altri due portieri a mister Buonocore.

Con l’ormai chiara regola degli under da rispettare, l’idea dell’allenatore è quella di affidare la difesa della porta ad un classe 2006. Oltre a Iannaccone, arrivato a fine luglio dall’Avellino, sono stati ingaggiati altri due profili, Tommaso Zandri e Pasquale Esposito. Il primo, sbarcato sull’isola lunedì, è stato acquistato dal Pescara e ha firmato il contratto che lo lega ai gialloblù. Il secondo proviene dalla Cavese e va a completare il roster dei portieri. Undici giorni separano l’Ischia dal ritorno in campo per un impegno ufficiale, al momento la squadra prosegue la sua attività di preparazione a Casamicciola Terme: è partito il conto alla rovescia.