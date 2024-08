Serie D. L’Ischia nel girone H. Lubrano: “Vogliamo essere ancora una bella realtà in questa categoria”

Anche il direttore sportivo Mario Lubrano esprime il suo pensiero in merito alla collocazione dei gialloblù nel torneo di marca pugliese: “Sarà un girone difficilissimo, diverso rispetto a quello dell’anno scorso, soprattutto dal punto di vista ambientale. Andremo a giocare in stadi caldi, confrontandoci con piazze che hanno tifoserie importanti, ma da questo punto di vista l’Ischia non è da meno.

Questo campionato sarà ulteriormente entusiasmante per i nostri tifosi che accompagneranno la squadra in questi palcoscenici così caldi. Affronteremo avversarie che hanno investito budget importanti per cercare il salto di categoria: su tutti il Casarano e la Nocerina. Poi anche Fidelis Andria, Virtus Francavilla, Matera e altre hanno obiettivi prestigiosi per la prossima stagione. Non guardiamo gli avversari, sappiamo di aver allestito una buona squadra e andremo a giocare tutte le partite con quello che è il nostro credo e con l’identità ischitana, sapendo che dobbiamo dare continuità al progetto avviato la scorsa stagione.

Vogliamo permettere alla società di dare continuità al percorso e strutturarsi ancora meglio per il bene dell’Ischia in futuro. L’obiettivo è continuare a stupire, vogliamo essere ancora una bella realtà in questa categoria”.