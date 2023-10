Serie D. Le pagelle di Ischia-Cassino. Baldassi glaciale e Giacomarro onnipresente. Patalano, altra da over

Il primo colpo interno e il Mazzella che esulta al triplice fischio. I gialloblù di Enrico Buonocore sfatano il tabù di questa parte iniziale di stagione e contro il Cassino raccolgono tre punti preziosi per la volata salvezza. Il cammino è lungo e il campionato, in attesa del turno infrasettimanale, è giunto soltanto all’ottava giornata. L’Ischia Calcio però, con una prestazione fatta di solidità e di applicazione, dimentica quanto accaduto nel fortino della Boreale e trova la prima vittoria tra le mura amiche al ritorno in Serie D.

Gemito 6.5 – Guantoni sicuri, mani provvidenziali. Nel primo tempo si fa trovare pronto sulle conclusioni degli avversari, entrambe da fuori area. Nella ripresa è attento sulle sventagliate, nel finale si salva anche con l’aiuto del palo.

Florio 6 – Costruisce la prima e vera occasione da gol con un guizzo da metà campo e un destro, di poco largo, da posizione defilata. Nella frazione iniziale è troppo nervoso per una serie di decisioni arbitrali che lo penalizzano. Resta sul pezzo per l’intero arco del match.

Chiariello 6.5 – La difesa è chiamata a limitare le giocate di Ingretolli, il 5 di Buonocore lo segue costantemente e, complice un ottimo lavoro con il resto della difesa, non gli concede tanti spazi. Ottimo il salvataggio, con una deviazione provvidenziale, nel finale di primo tempo sul tiro di Cavaliere.

Pastore 6.5 – Lo spauracchio di una mancata intesa con Ballirano su una rimessa laterale, poi la solita prova personale fatta di precisione e di lettura. Anticipa gli attaccanti, si oppone alle loro giocate e neutralizza più volte le insidie, partecipando all’imbattibilità della porta di Gemito.

Ballirano 6 – Un po’ timido in avvio, poi cresce con il passare dei minuti e si fa notare anche in fase avanzata con qualche strappo sulla sinistra. Molto bene invece nel momento delle accelerazioni di Darboe, dalle sue parti non si registrano occasioni pericolose per gli ospiti.

Giacomarro 6.5 – Partita di grande contributo per il centrocampista, non ancora al top della condizione fisica dopo l’infortunio. Corre tanto, spende molto ma è prezioso come equilibratore in mezzo al campo. Termina il match stanchissimo, ad oggi però è una pedina imprescindibile per l’Ischia.

Maiorano 6.5 – Ottima prestazione altresì per il play. Buonocore gli concede più metri, il metronomo gialloblù gioca leggermente più avanti e non fa mai mancare il suo tempismo nel momento dell’interdizione. Risponde presente in tutti i 95’.

Patalano 6.5 – Il voto sarebbe da attribuire soltanto alla giocata spaziale fatta al 59’. Salta un avversario con un dribbling spettacolare e serve a Damiano la sfera del raddoppio, l’attaccante però sbaglia. Si inserisce sempre in fase di possesso, non sbaglia un appuntamento davanti alla sua area.

Baldassi 7 – Meno occasioni rispetto alla gara con il San Marzano. Si prende però una responsabilità enorme, con la battuta del calcio di rigore in avvio di secondo tempo. Non pensa troppo agli errori delle partite precedenti e, seppur con un brivido, riesce a battere il portiere. Regala il bottino all’Ischia, festeggia con il pubblico e trova il primo timbro al Mazzella.

Talamo 6 – La retroguardia del Cassino lo tiene d’occhio e gli sta con insistenza sulle caviglie, il bomber gialloblù prova a dialogare con i compagni e a partecipare alla manovra. Spreca il potenziale raddoppio al 57’ sparando alto su suggerimento di Damiano (88’ Montuori s.v.).

Damiano 6 – La pagella avrebbe potuto assumere un tono migliore, ma l’errore davanti alla porta poco prima dell’ora di gioco tiene in vita il Cassino. Prestazione decisamente più convincente rispetto a quella di Aranova, ha ancora qualche momento di calo ma questa prima parte di stagione è assolutamente positiva (84’ Quirino s.v.).

Buonocore 6.5 – La squadra segue perfettamente le sue indicazioni e l’identità sembra sempre più definita. Buon approccio al match, ottima la lettura dei vari momenti della partita e batte il Cassino anche in chiave tattica. Si gode la seconda vittoria in campionato e mette nel mirino già il prossimo turno di campionato.