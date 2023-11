Serie D. La Cynthialbalonga arriva al Mazzella, altro esame per l’Ischia

Lo stadio Mazzella si prepara ad ospitare la dodicesima giornata del campionato di Serie D, l’Ischia Calcio torna davanti al pubblico amico e va alla ricerca del terzo acuto interno, del quarto stagionale. Sull’isola arriva una formazione avversaria, la Cynthialbalonga, intenzionata a conquistare un bottino utile per continuare la marcia in classifica. La squadra di Enrico Buonocore si ritrova a dover affrontare una delle prime della classe: dopo aver sfidato Cavese, Costa Orientale Sarda e Cassino, tutte avanti in graduatoria rispetto ai gialloblù, oggi tocca alla truppa allenata da Marco Mariotti. La compagine romana è reduce da un periodo altalenante, nelle ultime cinque partite infatti la terza forza del girone ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Gli isolani, dopo il passo falso di Aranova, sono in netta ripresa, facendo registrare due successi e due pari nelle ultime quattro gare disputate.

Fatiche di Coppa Italia per la Cynthialbalonga, impegnata nell’infrasettimanale con il turno eliminatorio contro il Trastevere.

I biancoblù hanno strappato il pass per gli ottavi di finale della competizione, battendo tra le mura di casa il team amaranto. Incontro equilibrato e deciso soltanto dalla lotteria dei rigori, protagonista Fusco bravo a parare il penalty di Calderoni. Il gruppo di Mariotti, in gol con tutti e cinque i rigoristi, si è assicurato la qualificazione. Da Genzano ad Ischia, la brigata laziale ha messo di nuovo nel mirino il campionato. Dopo la partita terminata 0-0 con la Costa Orientale Sarda, l’attaccante Riccardo Doratiotto ha fatto il punto sul cammino della sua squadra. “Cerchiamo di ragionare partita dopo partita, ovviamente ci piacere stare lassù e proveremo a rimanerci. Inutile fare programmi o tabelle. Siamo una squadra completa con ottime individualità in tutti i reparti, uno spogliatoio compatto con ragazzi che si mettono a disposizione. Possiamo giocarcela alla pari con tutte. La Cavese al momento è l’avversaria da battere, ma in questo girone ci sono già stati risultati sorprendenti e tutto è ancora in discussione”, così il classe 1999.

Proprio i singoli rappresentano le insidie principali per l’Ischia, i riflettori sono puntati sugli uomini di riferimento della Cynthialbalonga. Il pericolo numero uno è Marcos Sartor, attaccante ventottenne con un passato importante in categoria. Prima punta forte e mobile, l’argentino ha segnato già 7 volte in 11 apparizioni in campionato. Poi c’è il centrocampista Luca Manca da tener d’occhio. La formazione di Mariotti, d’altra parte, non finalizza molto: sono 15 le reti in campionato, una in meno rispetto ai gialloblù (16). Al contrario, è tra le migliori difese del girone: 11 i gol subiti, al pari del fanalino di coda Boreale. In questo dato, meglio della Cynthialbalonga ci sono soltanto Nuova Florida (9), Cavese (8) e Cassino (6). Giordani e compagni hanno incassato una rete in meno rispetto a Pastore e soci (12). Quella del Mazzella dunque si prospetta come una partita aperta a qualsiasi risultato.

Buonocore, dal canto suo, è stato chiaro rispetto all’impegno di questo pomeriggio: “Sarà una gara difficile, contro una squadra forte e costruita per arrivare in alto. È partita bene, ha avuto un periodo di flessione dove ha fatto fatica. È una compagine allestita bene, competitiva e con giocatori di categoria, soprattutto in avanti. Poi c’è un tecnico esperto, che allena da tanti anni, è molto bravo. Ci aspetta un appuntamento difficile, noi ci siamo preparati per quello che dobbiamo cercare di fare contro un avversario così”. Da valutare le condizioni di Montuori, convocato ma non al top per un problema fisico negli ultimi giorni di preparazione: Chiariello è pronto a subentrare. Patalano punta a una casacca dal primo minuto, l’attacco va ancora sulle spalle di Talamo e Baldassi. L’ex Nocerina vuole ritrovarsi, il fantasista in maglia numero dieci è deciso a migliorare il suo score personale al Mazzella. Sono ventidue i calciatori a disposizione di mister Buonocore per la sfida, con calcio d’inizio alle ore 14.30.