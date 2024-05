Forio, manutenzione per le fontane pubbliche

Con l’inizio della stagione turistica a Forio il Comune si attiva per garantire il decoro e l’estetica cittadina, ad iniziare dalle fontane. Il responsabile del Servizio Patrimonio arch. Marco Raia evidenzia infatti la necessità di «assicurare il necessario decoro, la gestione e la manutenzione ordinaria delle fontane ornamentali pubbliche» in piazza G. Matteotti, nel piazzale C. Colombo (in questo caso due) e Piazzale Citara. Il costo del servizio annuale è stato stimato in 19.200 euro oltre Iva «secondo i conteggi eseguiti con apposite indagini di mercato». Decidendo per la trattativa diretta sul Mepa, Raia ha contrattato con la ditta locale “Impiantistica Buonomano di Buonomano Gaetano” che ha offerto 18.000 euro netti. Il costo per la manutenzione delle fontane ammonta complessivamente a 21.960 euro.