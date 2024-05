Forio, nessun amianto nel terreno di Gianluca Trani! Stani Verde sospende l’ordinanza adottata a febbraio

L’area in cui si trova il materiale pericoloso è al momento “terra di nessuno”. Il presidente del Consiglio comunale di Ischia e gli altri due destinatari hanno fatto presente che è ubicata in una particella catastale diversa da quella individuata dall’Ente e di cui non sono proprietari. Di qui la sospensione in autotutela. Contrordine! Il terreno in via Corbaro a Forio in cui si sospetta la presenza di amianto non è di proprietà di Gianluca Trani e di altri due presunti comproprietari, ma al momento “terra di nessuno”. E il sindaco Stani Verde ha dovuto sospendere in autotutela l’ordinanza n. 70 adottata il 12 febbraio scorso. Un errore nella individuazione della particella catastale.

Tutto era partito dal sopralluogo e dalla conseguente relazione di servizio ad opera della Polizia Municipale, «con la quale si segnalava la presenza sul suolo di proprietà privata, sita in Via Corbaro nei pressi del gabbiotto di conferimento rifiuti, di parti di una condotta in sospetto materiale eternit/amianto». Era poi intervenuta anche l’Asl che richiedeva al sindaco di Forio di adottare apposita ordinanza. Nel provvedimento Stani Verde riportava «che dalle risultanze delle visure catastali, la zona dove sono presenti i materiali presumibilmente pericolosi risulta essere individuata al foglio 25 particella 615 del Catasto Terreni – Comune di Forio» e risultanti intestati al presidente del Consiglio comunale di Ischia e altri comproprietari». Risultanze sbagliate, a quanto pare.

Sta di fatto che con l’ordinanza ora sospesa il sindaco, «constatata la presenza di una condotta in eternit asservita ad un cespite sito alla Via Corbaro», ordinava «di provvedere quanto prima, e comunque non oltre i trenta giorni dalla notifica della ordinanza de quo a: trasmettere certificato analitico del contenuto dei manufatti di cui in premessa, rilasciato da laboratorio accreditato ai sensi del DM 14 maggio 1996, unitamente a dichiarazione sottoscritta dalla proprietà, corredata del documento di identità in corso di validità del dichiarante, nella quale attesta che il campionamento è stato effettuato sui manufatti oggetto del presente provvedimento; per il campionamento, che dovrà essere svolto in conformità al D.M. 6/9/94, dovrà essere incaricato personale esperto; trasmettere copia del programma di controllo, custodia e manutenzione adottato, redatto in conformità a quanto disposto dal D.M. 6 settembre 1994, qualora rinvenuto contenuto di amianto; provvedere alla bonifica dei manufatti, qualora le verifiche ispettive di cui sopra ne evidenziassero fa necessità, in conformità ai disposti dell’art. n. 256 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, avvalendosi di ditte rispondenti ai requisiti di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e comunque nel pieno rispetto della normativa vigente in presenza di materiali contenenti amianto e delle norme vigenti che disciplinano il comparto edile.

INCARICO PER LA VISURA CATASTALE

Sta di fatto che il primo cittadino ha dovuto prendere atto «della nota del 5.4.2024 a firma dei destinatari dell’Ordinanza Sindacale nr.70 con la quale informavano il responsabile dell’ufficio ambiente, dott. Ciro Raia, che il materiale sospetto risulta ubicato sulla particella nr. 234 di cui non risultano essere i legittimi proprietari».

Stani Verde evidenzia a questo punto «la necessità di effettuare un ulteriore accertamento tecnico al fine di verificare quanto trasmesso dai destinatari della presente ordinanza e pertanto è stata inviata relativa richiesta all’arch. Nicola Regine, responsabile del 7mo Settore del Comune di Forio, per accertare l’esatta ubicazione del materiale sospetto oggetto di ordinanza ed è stata avviata la procedura sul Mercato elettronico Mepa per l’affidamento di tale servizio ad un professionista qualificato». Per sciogliere il nodo, sarà necessario l’ennesimo incarico esterno. Inevitabile ad ogni modo «doversi procedere alla sospensione in autotutela della Ordinanza de quo e di chiedere al responsabile del 7 Settore arch. Nicola Regine di dover concludere i suddetti accertamenti entro il termine massimo di 30 giorni».

Il provvedimento di sospensione è stato trasmesso anche all’Asl. Al momento, non conoscendo a chi appartenga l’area interessata, resta aperto l’interrogativo sui resti di quella tubazione definita in cemento amianto. I presupposti di tutela della salute pubblica su cui era fondata l’ordinanza sospesa non consentono comunque di intervenire, visto che Gianluca Trani e gli altri hanno “disconosciuto” quell’area. Bisognerà attendere i trenta giorni stabiliti per l’esito dell’ulteriore accertamento…

