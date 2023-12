Serie D. Ischia-Trastevere 2-1, le pagelle. Baldassi incide ancora, Giacomarro inventa. Patalano e Arcamone 6 striminzito

Francesco Fiorillo | L’Ischia Calcio batte un’altra squadra esperta del girone, il Trastevere, e lancia un nuovo segnale a tutto il campionato. I gialloblù vincono la sesta partita della stagione, collezionano il tredicesimo risultato utile e dimostrano di vivere un momento di forma importante.

Vivace 6 – Resta bloccato sulla linea di porta e non fa un passo in avanti per intercettare la rimessa lunga, avrebbe potuto fare di più dunque in occasione del momentaneo pareggio. Poi davvero poco altro dalle sue parti, esce con i tempi giusti e in maniera pulita. Terza partita da titolare, la prima al Mazzella e grandi margini di crescita.

Florio 6.5 – Solita gara di continuità e applicazione per l’inamovibile terzino destro. Attento alle giocate che si sviluppano sulla corsia e rapido ad accompagnare la manovra nella fase offensiva. Assieme ai compagni di reparto garantisce un’ottima compattezza e concede poco agli avversari di turno.

Chiariello 6.5 – Mister Buonocore, anche nell’anteprima del match, gli conferma (per l’ennesima volta) la fiducia e la stima. Come per gli altri, è da rivedere nella circostanza che porta al gol ospite. Tuttavia, gli attaccanti amaranto sono in giornata ‘no’ e notevoli meriti vanno dati anche al numero 5, che si sta facendo trovare pronto.

Pastore 6.5 – La coppia reduce dalla vittoria del campionato di Eccellenza sta dando affidamento e certezze pure in Serie D. Nel tentativo di marcare Mastropietro non riesce ad intercettare la sfera, che porta al sigillo di Baldari, sugli sviluppi dalla linea laterale. Personalità e carattere nel confronto acceso con Ricci, non tira mai indietro gamba e grinta.



Buono 6.5 – Torna titolare, nell’alternanza ormai costante con Ballirano. Si prende la maglia dal primo minuto sulla fascia sinistra ed è protagonista di un’ottima prestazione personale. “Ha fatto molto bene”, conclude il tecnico gialloblù in conferenza. Delizioso l’assist che Mattera non sfrutta dopo l’iniziale vantaggio.

Arcamone 6 – Leggermente meno bene rispetto al solito. Un passo indietro dopo la performance messa in mostra contro il Gladiator a Santa Maria Capua Vetere. Perde qualche contrasto di troppo, non trova mai l’inserimento giusto per dare un contributo nell’altra fase e soffre nel confronto con i centrocampisti avversari (89’ Di Meglio s.v.).

Giacomarro 7 – Il suo destro è una gioia per gli occhi. Ci prova nella prima frazione con due conclusioni che si perdono distanti dallo specchio di Semprini. Scatta in tutte le zone del campo per offrire una soluzione in più ai compagni e per giocare più vicino agli esterni. Colleziona qualche cross dalla corsia, ma pregevole (e anche velenosa) la sua traiettoria da calcio piazzato che vale il successo dell’Ischia.

Patalano 6 – Come per l’altro under in mediana, anche il classe 2005 vive una domenica non delle migliori. Troppo in ombra e sovrastato dalla fisicità degli avversari, il diciottenne manca proprio nel guizzo. Non è sempre impeccabile nelle giocate e fa fatica a dare continuità al suo ritmo, è una giornata storta.

Mattera 6.5 – È mancato tanto, forse troppo. Dopo una prima parte di stagione travagliata dagli infortuni, il duttile esterno torna a disposizione e lo staff lo manda subito in campo. Dal suo tiro-cross nasce l’angolo che porta al traversone in cui è ancora protagonista con il calcio di rigore guadagnato. Sfiora anche il raddoppio poco più tardi, lascia il terreno di gioco in avvio di ripresa (58’ Trofa 6 – Si rivede anche il leader del centrocampo. Il suo ingresso è fondamentale in termini di esperienza).

Baldassi 7.5 – Da un penalty all’altro, confermandosi bomber della squadra e rigorista eccezionale. Si incarica della battuta dagli undici metri dopo due minuti di gioco e non sbaglia, sguscia via al 66’ e si prende la punizione che regala il 2-1 ai gialloblù. Non si accontenta e va a caccia della doppietta, è una domenica fantastica per il dieci: risponde ok al peso offensivo, segna e la sua squadra conquista un’altra vittoria.

Quirino 6.5 – Buon primo tempo per l’ex Procida, costantemente nel vivo del gioco e pronto a dare il suo supporto alla manovra avanzata dei padroni di casa. Ci prova pure in due occasioni diverse, con un colpo di testa e con una conclusione a botta sicura. Resta in campo per oltre un’ora (68’ Damiano 6 – Entra in un momento delicato del match, non riesce però ad incidere).

Buonocore 7 – Rivoluziona un po’ il suo undici, complici anche le assenze e qualche acciacco di troppo. Non può contare pienamente su Maiorano, deve fare a meno dello squalificato Talamo. E dunque Buono va a sinistra, Mattera si rivede dal primo minuto e Baldassi si prende l’attacco sulle spalle. La sua squadra, nonostante le difficoltà, gioca e crea, subendo davvero pochissimo contro una compagine esperta e con calciatori importanti. I numeri dicono tutto: terza vittoria consecutiva e otto risultati utili di fila. E poi c’è la classifica, con l’Ischia che fa un balzo in terza posizione.