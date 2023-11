Serie D. Ischia-Sassari. Ischia, lascia il “dolce” solo nel nome degli avversari

Tre giorni per chiudere una settimana intensa. È il tempo che ha impiegato l’Ischia per assorbire il pareggio di Anzio, per rientrare sull’isola per recuperare le energie e per preparare la complicata gara interna contro il Sassari Calcio Latte Dolce. Dopo il punto conquistato in trasferta, in extremis con un rigore in pieno recupero calciato e trasformato da Pinto, la squadra di Enrico Buonocore ha lavorato nelle ultime ore per arrivare pronta alla decima giornata del campionato. La terza forza del girone, con appena quattro lunghezze di vantaggio in classifica, è decisa ad approdare sull’isola con l’obiettivo di riscattare la sconfitta dell’infrasettimanale. Dal canto loro, i gialloblù sono orientati a dare continuità ai risultati, saliti a due consecutivi con il pareggio del Bruschini. L’entusiasmo post-successo sul Cassino deve essere alimentato e, dunque, nel fortino del Mazzella è attesa un’altra prova di carattere.

Alla ricerca della concretezza – Anche ad Anzio, l’Ischia ha dimostrato di avere le capacità di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Seppur il terreno di gioco abbia influenzato, ma non troppo, il palleggio, il gruppo non ha ottenuto il massimo dalla mole di gioco costruita. Tanto possesso, trame coinvolgenti e poi scarsa finalizzazione. “Dobbiamo sviluppare più occasioni nitide e avere cattiveria davanti alla porta”, questo è il pensiero che accompagna mister Buonocore e il suo staff. E il tecnico, nel pre-gara, ha anche commentato: “Si tratta di un aspetto che va migliorato perché al momento non ci riesce, dobbiamo aggiustare questa situazione. Ne abbiamo parlato con i ragazzi perché ci capitano potenziali occasioni importanti e bisogna essere più lucidi, serve la scelta giusta e maggiore cinismo”.

La sconfitta degli avversari – Passo falso in terra laziale e striscia di due vittorie di fila interrotta. Il Sassari Calcio Latte Dolce, avversario dell’Ischia, è in arrivo al Mazzella con la delusione dell’impegno di martedì pomeriggio. I sardi hanno fatto registrare la quarta sconfitta stagionale, ad esultare nell’infrasettimanale è stata la Romana, protagonista di un buon primo tempo. I biancocelesti, ad oggi sul gradino più basso del podio, sono cresciuti con il passare dei minuti e nella ripresa hanno cercato di imporre la propria supremazia. Nel momento migliore, i padroni di casa sono passati in vantaggio con Calì, abile a trafiggere Congiunti al 73’. Un gol risultato poi decisivo e che ha consegnato alla compagine di D’Antoni tre punti preziosi per risollevarsi in classifica.

Alla scoperta dei biancocelesti – La compagine guidata da Mauro Giorico ha finora espresso un buon calcio. Difesa a quattro, centrocampo con tre interpreti e una punta supportata da due esterni. Tuttavia, gli isolani hanno messo in mostra altresì l’attitudine di schierarsi con una mediana più compatta e un tandem in zona offensiva. E Buonocore, in riferimento alle qualità degli avversari, ha dichiarato: “Affrontiamo un organico molto forte, una squadra tecnica e che gioca molto in avanti, con calciatori bravi. Sarà importante che la difesa faccia una grande prestazione, bisognerà stare attenti per 90’”. Il Latte Dolce non conosce mezze misure: cinque vittorie e quattro sconfitte è il bilancio delle prime nove uscite, nessun pareggio per la truppa di Giorico. Dal punto di vista numerico invece sono tredici i gol segnati e dieci quelli subiti. Sono due i successi (sui campi di Boreale e Anzio) e tre i ko (Budoni, Cavese e Romana) in trasferta in campionato per i biancocelesti.

I convocati – Sono ventitré i calciatori convocati dall’Ischia in vista dell’impegno pomeridiano, Baldassi e Di Meglio recuperano e sono arruolabili per il match. Restano ai box Trofa e Mattera, così come Scorza

Portieri – Gemito, Vivace, Re

Difensori – Florio, Ballirano, Pastore, Chiariello, Buono L., Buono S., Matarese, Montuori

Centrocampisti – Giacomarro, Maiorano, Patalano, Cibelli, Di Meglio, Bisogno, Arcamone

Attaccanti – Talamo, Pinto, Baldassi, Damiano, Quirino