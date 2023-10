Serie D. Ischia, finalmente vittoria! Baldassi regala la prima gioia al Mazzella

Geppino Cuomo – L’Ischia finalmente espugna il Mazzella e batte i laziali del Cassino. Oggi serviva solo vincere e niente altro e i ragazzi di Buonocore hanno vinto battendo si il Cassino, ma soprattutto la paura di non farcela. Una squadra che ha giocato in maniera diversa da come eravamo abituati a vedere e soprattutto senza giocare come Buonocore predica.

Poca manovra corale, molti palloni avanti alla viva il parroco e tanti scontri. La volontà non è mancata e nemmeno la voglia di vincere. Stadio unito, ovvero spalti e terreno di gioco un tutt’uno. L’Ischia forse non meritava, oltre al cuore profuso, di vincere tecnicamente questa gara, ma non meritava di perdere nemmeno domenica scorsa ad Aranova e nemmeno in casa con la Cavese. ma questo è il calcio. Ora gli isolani potranno giocare con molta più fiducia e dare maggiori soddisfazioni ai propri sostenitori.

La gara è stata decisa da un calcio di rigore assegnato agli isolani per una intempestiva uscita alta ma rovinosa del portiere ospite. Niente Talamo dal dischetto, ma anche il suo sostituto Baldassi ha tirato con tanta paura, facendosi deviare il tiro dal portiere che comunque non ha evitato la rete. Tutto è bene quel che finisce bene e l’Ischia, per quanto visto fino ad ora è una delle migliori squadre del torneo, se riuscisse a convincersene potrebbe effettivamente far parte della zona alta della classifica.

LA CRONACA

Al 13′ primo tentativo di marca cassinate ma il calcio piazzato di Mele è facilmente parato da Gemito. Sul capovolgimento di fronte, Baldassi recupera palla e dalla sinistra conclude: presa bassa sicura di Imbastaro. La gara prosegue sui binari dell’equilibrio. Al 33′ Magliocchetti da fuori area ha spazio per la conclusione: Gemito si distende e para. Al 42′ altra occasione per gli ospiti: l’ex Ingretolli dalla sinistra serve Cavaliere che calcia a botta sicura ma il pallone, in seguito ad una deviazione di un difensore isolano, termina di poco sul fondo. Avvio di ripresa arrembante dell’Ischia che al 5′ si procura un calcio di rigore.

Imbastaro nell’uscita colpisce Baldassi che va a terra: l’arbitro indica il dischetto senza indugio; sul pallone lo stesso Baldassi, Imbastaro intuisce la traiettoria del tiro ma non riesce ad evitare il gol. Passano 4′ e i gialloblù sfiorano il raddoppio con Talamo che gira alto un assist al bacio di Damiano dalla sinistra. Ischia devastante: magia di Patalano a sinistra, tocco per Damiano che, tutto solo, manca incredibilmente il bersaglio. Il Cassino abbozza una reazione ma è Baldassi (28′) ad andare vicino al gol: suggerimento di Ballirano, arresto e tiro dell’esterno e palla che esce non di molto. Al 43′ angolo in favore del Cassino, il neo entrato Bianchi colpisce la base del palo.

Vano il forcing finale dei laziali, Mercoledì gialloblù impegnati ad Anzio.



IL TABELLINO

ISCHIA CALCIO-CASSINO CALCIO 1-0

ISCHIA CALCIO: Gemito, Florio, Ballirano, Patalano, Chiariello, Pastore, Talamo (43′ st Montuori), Giacomarro, Maiorano, Baldassi, Damiano (39′ st Quirino). (In panchina Vivace, Buono S., Buono L., Cibelli, Bisogno, Pinto, Di Meglio). All. Buonocore.

CASSINO CALCIO: Imbastaro, Raucci (23′ st Evangelista), Cavaiola, Mele, Lazazzera (1′ st Cocorocchio), Mileto, Maciariello, Darboe (33′ st Mazzaroppi), Ingretolli, Cavaliere (42′ st Bianchi), Magliocchetti (15′ st Tortolano). (In panchina Stellato, Lucchese, Tullio). All. Carcione.

ARBITRO: Ravara (Viterbo). Assistenti: Iuliano (Siena) e Cucciniello (Arezzo).

MARCATORE: nel st 8′ Baldassi (I) su rigore.

NOTE: angoli 2-4. Ammoniti Florio (I), Magliocchetti (C), Baldassi (I). Durata: pt 46′, st 51′. Spettatori 1500 circa con rappresentanza ospite.