Serie D. Ischia, domani secondo test a Palomonte

Secondo test per l’Ischia Calcio che domani pomeriggio, al “San Biagio” di Palomonte (ore 17:30), svolgerà un allenamento congiunto con la rappresentativa della provincia di Salerno dell’Equipe Campania dell’Associazione Italiana Calciatori. Il Coordinatore Antonio Trovato ha da tempo accettato l’invito della società gialloblù e così domani l’Ischia Calcio avrà la possibilità di disputare un test probante considerato che numerosi calciatori in attesa di collocazione si allenano agli ordini dei tecnici Califano, Carrella, Ferrara e Izzo da circa un mese. Non ci sarà l’ex Luca Orlando (in procinto di accasarsi in C) ma non mancheranno giocatori di qualità come il portiere Marone (ex Samb e Messina), i difensori Schiavino (ex Paganese) e Ciro Manzi, le punte Nunziante (ex Gelbison) e Ciotti (ex Andria).