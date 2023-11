Serie D. Ischia di scena ad Anzio, Buonocore a caccia del bis

Missione trasferta ed è ancora snodo in terra laziale. L’Ischia Calcio, che ha subito chiuso nel cassetto il dolce ricordo “Cassino”, è pronta a ripartire per un nuovo appuntamento in campionato. Ritrovato il prezioso successo nel girone, il primo davanti al pubblico amico, la squadra di Enrico Buonocore è chiamata a riscattare l’ultima prova in esterna. Ad Aranova non è andata benissimo, lo slancio del Mazzella però potrebbe rivelarsi utile per la tappa nel bunker dell’Anzio. A pari punti in classifica e reduci da un weekend differente, le due compagini si ritrovano questo pomeriggio allo stadio Massimo Bruschini per la nona giornata della competizione. I gialloblù sono attesi da un altro banco di prova importante, l’obiettivo è dare continuità alla prestazione di solidità sfoggiata nell’ultimo turno.

Obiettivo continuità – Tre risultati utili consecutivi nelle prime gare, tuttavia tutte concluse con il risultato di parità. Poi il blitz sul campo del Budoni e il pari con il San Marzano che hanno cancellato il ko nel derby casalingo con la Cavese. Dopo lo stop a Le Muracciole, l’Ischia ha ritrovato il successo nella sfida interna con il Cassino. Finora però il gruppo di Buonocore non è mai riuscito ad ottenere due vittorie di fila: ad Anzio è necessario ripetersi perché il calendario delle prossime uscite è tutt’altro che favorevole. Alimentare la serenità e migliorare la classifica diventa un obbligo, al netto di un avversario che ha le stesse ambizioni stagionali.

Attenzione al riscatto dell’Anzio – Nell’ambiente isolano si sta tenendo alta la concentrazione perché, proprio come accaduto con la Boreale, Baldassi e compagni si ritrovano a dover affrontare una compagine protagonista di due sconfitte negli ultimi 180’. La disfatta locale con il Latte Dolce lo scorso 22 ottobre, poi la pesantissima batosta fuori casa contro il Trastevere (4-0, ndr). I ragazzi di Mario Guida non possono più sbagliare e tra le mura amiche vanno a caccia del riscatto. L’Ischia lancia il guanto di sfida ad una formazione consolidata nella sua struttura tattica, mister Buonocore ne è sicuro: “È una partita difficile perché affrontiamo l’Anzio deciso a rifarsi, è una buona squadra, gioca con il 4-2-3-1 e ha dei buoni calciatori in attacco”.

La partita in numeri – Stessi punti in classifica, ma rendimento diverso: una vittoria e due sconfitte in più rispetto all’Ischia, un solo pareggio per l’Anzio contro i quattro degli isolani. Il dato relativo ai gol segnati (11) invece mette sullo stesso piano le due squadre. I gialloblù, a differenza degli avversari, vantano una difesa più granitica. Sono appena 8 le reti incassate in campionato, 15 invece le marcature subite dalla retroguardia di Guida che, ad oggi, è candidata tra le più battute. Soltanto l’Atletico Uri ha fatto peggio (17), mentre Costa Orientale Sarda e Gladiator condividono la posizione con i laziali. Il bilancio del club romano in casa dice due successi e un ko. A tratti disastroso il cammino esterno con il pari al debutto in Campania contro il San Marzano, il sussulto con manita sul rettangolo dell’Altetico Uri e i tre passi falsi tra Cynthialbalonga, Romana e Trastevere.

Come ci arriva l’Ischia – I primi tre punti conquistati al Mazzella hanno sicuramente rigenerato lo spogliatoio, sull’isola si è respirato entusiasmo al triplice fischio della gara contro il Cassino. L’immagine dell’esultanza tra squadra e tifosi, in un legame sempre più forte, è stata la più significativa di sabato pomeriggio. Tra recupero d’energie e preparazione flash per il test in trasferta, l’Ischia ha avuto pochissimo tempo a disposizione per assimilare quanto accaduto nelle ultime ore. Tuttavia, il team di Buonocore vuole arrivare pronto al match: “Mi auguro venga ripetuto quello che è stato fatto sabato a livello di impegno e d’intensità, vogliamo cercare di migliorarci anche dal punto di vista del gioco”.

Senza pubblico – Allo stadio Bruschini si gioca senza sostenitori: “L’incontro di calcio Anzio-Ischia si disputerà a porte chiuse – si legge nella nota ufficiale – stante l’assenza di agibilità dell’impianto sportivo”. Dunque i ragazzi non possono contare sulla spinta dei tifosi che dieci giorni fa ad Aranova hanno accompagnato la squadra in circa 120 unità.