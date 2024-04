Serie D. Ischia. Corino: “La partita più importante è la prossima, dobbiamo prepararci per giocare più gare possibili”

Tre punti conquistati in trasferta e secondo posto solitario in classifica. L’Ischia ha battuto il Trastevere a domicilio e ha sfatato il tabù laziale. Proprio su questo aspetto si è soffermato mister Simone Corino al triplice fischio: “È una cosa che ci portavamo dietro, un po’ ci ha fatto anche riflettere perché non era normale non vincere nel Lazio dopo il campionato che stiamo facendo. Non era una cosa che andava bene. Ci siamo arrivati all’ultima trasferta del campionato qui, è una soddisfazione importante. C’è da migliorare perché, per come si era messa, dovevamo gestire meglio la partita. Ora però prevale la soddisfazione per quello che è stato fatto”.

I rigori sono ancora stregati per Talamo: “Sì, è vero. Cinque secondi prima però ha fatto uno stacco di testa che è clamoroso, aveva messo il pallone all’incrocio dei pali. Poi c’è stata quella mano che gli ha negato la rete ed è arrivato questo calcio di rigore. Anche contro il Trastevere ha fatto una prestazione importante, non era semplice perché gli avversari si sono schiacciati quando sono rimasti in dieci. Trovare spazi non era facile. Il ragazzo ha dato l’anima, il rigore purtroppo l’ha fallito, ma ci teniamo l’immagine di quel colpo di testa: quello stacco e quella forza si vedono in altre categorie”.

Sulla prova personale di Mattera: “Partiamo dal dire che è un calciatore che ci è mancato tantissimo. Lo stiamo avendo adesso, per lunghi tratti è rimasto ai box. Cerchiamo di sfruttare le sue qualità in questo finale di stagione. È un ragazzo con caratteristiche di livello molto alto: fisiche, tecniche, destro e sinistro. È stato molto bravo, ci sta dando una grande mano, così come tutta la squadra che ha fatto un campionato importante. Adesso dobbiamo continuare così. Montanino? Tante volte dalla panchina, quando abbiamo fatto entrare i ragazzi, abbiamo sempre avuto risposte positive. Montanino si è fatto trovare pronto, il gol è una cosa in più, ma lui ha sempre fatto prestazioni importanti. Anche lui è un giocatore che sta dando il suo contributo alla squadra”.

Sulle prossime due partite dell’Ischia: “Noi non dobbiamo pensare a tante altre cose. Pensiamo al prossimo impegno, adesso c’è questo incontro importante con l’Ostiamare, all’andata abbiamo perso. La partita più importante è la prossima, dobbiamo prepararci per giocare più gare possibili”.