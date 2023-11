Serie D. Edoardo Pascarella team manager dell’Ischia Calcio

SSD Ischia Calcio è lieta di annunciare l’ingresso di una nuova figura in ambito dirigenziale. Edoardo Pascarella ricoprirà la carica di Team Manager della Prima Squadra. Nato a Galliate (Novara), classe ’69, Pascarella ha ricoperto diversi ruoli in ambito tecnico, come allenatore, collaboratore tecnico e match analyst, iniziando dal Pomigliano in D, passando per Acerrana (D), Boys Caivanese ed El Brazil in Eccellenza, Casapesenna e Casalnuovo in Promozione.

Parentesi importanti anche nelle giovanili di Arsenal e Piacenza. R.Casavatore e R.Grumese le sue ultime esperienze. “Diamo il benvenuto ad Edoardo – dice il Presidente Pino Tagliatela – sportivo con provata esperienza calcistica. In bocca al lupo per il nuovo incarico in seno alla nostra Ischia Calcio”.