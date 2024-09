Serie D. Corino: “Bene aver passato il turno. Ci tenevamo molto”

Ci tenevamo davvero molto – ha detto Simone Corino, a caldo dopo Ischia-Real Acerrana – a superare questo turno perché lo scorso anno siamo stati eliminati subito dalla Nocerina e desideriamo continuare a giocare. Il nostro gruppo include un numero consistente di giocatori e per noi era fondamentale passare questo turno contro una squadra, devo ribadire, davvero molto valida”.

Favetta-Talamo sarà una staffetta che vedremo in di stagione? Possono giocare insieme?

“Abbiamo iniziato la stagione cercando di avere molti giocatori per aumentare la competizione. In futuro potremmo anche farli giocare insieme dall’inizio della partita. La società ci ha fornito ottimi giocatori, sia under che esperti. Sarà compito nostro selezionarli settimana dopo settimana, mentre spetterà a loro dimostrare chi vuole davvero giocare”.

La differenza tra il primo e il secondo tempo potrebbe dipendere da un approccio iniziale errato oppure dall’Acerrana che ha giocato un primo tempo molto energico. Sembrava avere una marcia in più, ma col passare del tempo l’Ischia è cresciuta e, oltre al pareggio, ha anche legittimato la vittoria.

“Abbiamo affrontato principalmente la difficoltà di mantenere le giuste distanze tra i reparti. In effetti, durante il passaggio del pallone da una parte all’altra del campo, non siamo stati abbastanza rapidi nel riorganizzarci. Tuttavia, nel secondo tempo abbiamo migliorato notevolmente questo aspetto e ne siamo molto soddisfatti; abbiamo coperto meglio il campo. I due gol segnati sono certamente il risultato di quanto preparato in allenamento, e siamo estremamente contenti sia per il passaggio del turno sia per il cambiamento di ritmo”.

Dicevi che la società ha messo a disposizione un’ampia scelta. Questo può essere un buon motivo per il campionato di avere molte alternative nella squadra.

“Sapevamo fin dal ritiro di avere molti giocatori talentuosi a disposizione e spetterà a noi e a loro cercare di ottenere il massimo spazio possibile. Non facciamo preferenze, quindi giocherà chi lo merita”