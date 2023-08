Serie D. Buonocore: “L’Ischia ha il potenziale per fare bene in campionato” SALA STAMPA

Soddisfatto della prestazione, meno per il mancato passaggio del turno. Enrico Buonocore si dice contento della prova dei suoi ragazzi al termine della partita persa dall’Ischia contro la Nocerina. Il tecnico gialloblù, nella consueta conferenza stampa post-gara, ha commentato: “È stata la nostra prima partita, penso che la squadra abbia fatto abbastanza bene. Nei primi venti minuti davvero benissimo, abbiamo avuto tre situazioni interessanti e non c’è stato fischiato un rigore netto. Abbiamo giocato contro una squadra che, al di là del girone che farà, ha qualità, fisicità e strutturata per arrivare a vincere il campionato. Come prima partita, abbiamo fatto bene. Li abbiamo subiti fisicamente, ci sono stati dei momenti di stanchezza, ma ripeto l’Ischia ha fatto molto bene. Ci sono molti under, per alcuni è proprio la prima partita a Nocera, un campo importante. Sono contento. Certo, dobbiamo migliorare. Nel secondo tempo la Nocerina, dopo i due gol, ha avuto altre occasioni in ripartenza: su questa cosa dobbiamo stare attenti e crescere proprio a livello fisico. Abbiamo avuto le nostre opportunità, Trofa ad esempio non ha tirato nel finale di primo tempo. La Nocerina nel complesso ha fatto meglio in costruzione delle occasioni, il 3-2 credo sia giusto come risultato”.

Poi, una battuta sui nuovi arrivati: “Si stanno amalgamando, è una squadra totalmente diversa da quella dello scorso anno perché dobbiamo giocare con quattro under. Nella passata stagione giocavamo con un solo under perché per me Gemito non è da considerare tale. Dobbiamo lavorare molto e crescere, per noi passare il turno sarebbe stato importante, ci sarebbe stata l’occasione di disputare un’altra partita. Per noi sarà un campionato nuovo”.

Una considerazione sulla Nocerina: “Ha giocatori di grandissima qualità in tutti i reparti, ha tanti ricambi ed è costruita per vincere. Credo possa fare un grande campionato in qualsiasi girone, poi c’è un allenatore che ha già vinto in Serie D. È una squadra forte”.

Infine, attesa per i gironi: “Non abbiamo aspettative. Abbiamo allestito una squadra buona, in base alle nostre forze economiche. Dobbiamo giocare per migliorare condizione e amalgama, vedremo se ci sarà l’occasione di disputare una partita amichevole. La Nocerina ha fatto 6/7 test in estate, noi nessuno. Abbiamo fatto la preparazione con tanti infortunati, ora che siamo sull’isola ci stiamo allenando quasi a pieno regime e abbiamo fatto dodici giorni molto buoni”.

(foto Fiumara)