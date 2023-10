Serie D. Boreale-Ischia 1-0. Inguardabili gialloblu!

Quando vai in sala stampa e ti lamenti degli arbitri e poi, per le due gare successive sbagli il calcio di rigore che ti può cambiare la partita e, ancora, quando in superiorità numerica non riesci a fare quello che devi fare, beh, è arrivato il problema di chiamare Huston e dire “abbiamo un problema”.

La gara contro il Boreale è la cartina tornasole di allarme che accende in Enrico Buonocore il campanello d’allarme! E dopo la gara arriva capitan Chiariello. Lui resta muto a pensare e a ritrovarsi nella stessa condizione dello scorso anno. C’è da cambiare asset. C’è da cambiare mentalità nello spogliatoio. L’atteggiamento da formazione che si esalta con le squadre più titolate e poi spreca come nelle ultime due giornate, per noi è un film già visto.

Questa è la prima pessima gara disputata dai gialloblu dopo molto tempo. Il primo passo falso collettivo da tenere bene in considerazione. Ora serve la reazione d’orgoglio che abbiamo già visto.

Quella con la Cavese è stata una sconfitta che ci aveva illuso. Questa, invece, è una vera sconfitta che insegna. Ce lo auguriamo

LA CRONACA

Prima sconfitta esterna per l’Ischia Calcio che cade ad Aranova contro il Boreale. Avvio di marca ischitana. Al 4’, Giacomarro raccoglie una palla e dai venti metri fa partire una conclusione che sorvola di poco la porta difesa da Corriere. Ritmi non altissimi. I padroni di casa passano alla prima occasione con Cardillo che finalizza un’ottima azione di rimessa. Al 33’ l’arbitro assegna un calcio di rigore all’Ischia per il tocco di braccio in area di Samblone. Dagli undici metri, Talamo si lascia ipnotizzare da Corriere che respinge la conclusione. Sul finire di prima frazione, altra occasione per l’Ischia con Casavecchia che allontana nell’area piccola. Nella ripresa, lo spartito non cambia con gli ospiti a fare la partita e i padroni di casa che si difendono con ordine. Al 53’, bella azione dei gialloblù, Florio sulla destra mette in mezzo, la difesa locale fa fatica a liberare e la palla arriva sui piedi di Patalano che da buona posizione la manda alta. Nel finale, l’Ischia cinge d’assedio l’area laziale senza però mai impensierire seriamente Corriere. Sabato prossimo si torna al “Mazzella” contro il Cassino.

IL TABELLINO

BOREALE – ISCHIA CALCIO 1-0

BOREALE: Corriere, Leonardi, Buccioni, Frangella (36’st De Simone), Sammartino, Casavecchia, Damiani, Spila, Cardillo (28’st Di Vico), Piciollo (19’st Canestrelli), Samblone. (In panchina Mansueti, Ricci, Di Giannantonio, Pasquire,Maggese, Muratore). All. Granieri

ISCHIA CALCIO: Gemito, Florio, Ballirano (1’st Scorza), Maiorano (16’st Pinto), Chiariello (36’st Di Meglio), Pastore, Giacomarro, Patalano, Talamo, Baldassi (1’st Cibelli), Damiano (25’st Quirino). (In panchina Vivace, Buono S., Buono L., Bisogno). All. Buonocore

ARBITRO: Scicolone (San Donà del Piave). Assistenti: Crostella (Foligno) e Servili (Terni)

MARCATORE: 25’pt Cardillo (B).

NOTE: angoli 5-11 per l’Ischia. Ammoniti: Samblone (B), Leonardi (B), Buonocore (I), Damiani (B). Durata: 48’pt, 51’st. Spettatori 250 circa di cui 120 ischitani.