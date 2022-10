Sembra ancora estate. Ma… | #4WD

Mentre Vi scrivo sto rientrando da una sortita a Napoli. Il traghetto Caremar delle 19.00 da Pozzuoli è talmente stracolmo di automezzi e passeggeri da tollerare una fila interminabile in biglietteria e la conseguente partenza in ritardo di almeno una decina di minuti.

Da Deltastudio la distribuzione della guida INSIDE ISCHIA continua anche per il weekend in corso e non è assolutamente un caso: come vedete, stiamo per assistere all’ennesimo fine settimana di un autunno che sa tanto di estate, in barba alle piogge che pure a settembre e fino all’altro ieri non sono mancate.

La nostra Isola piace ancora da morire ed è fin troppo facile da raggiungere! Ieri si è chiuso il TTG di Rimini e, Dimhotels come sempre in testa, ogni operatore con un minimo di intraprendenza ha colto al volo l’occasione per presentare la propria offerta in vista della stagione 2023.

La domanda è sempre la stessa: per quanto ancora potranno bastare i “Patanari” e pochi altri soliti noti a rappresentare Ischia? E soprattutto… quando le sei pubbliche amministrazioni locali capiranno di dover recitare parte attiva (quindi non il classico e inutile viaggetto in fiera con i soldi del Comune) e diventare capofila di una proficua sinergia pubblico-privato che faccia finalmente la differenza in nome di Ischia?

E intanto, piuttosto che gettare fango su Giorgia Meloni, premier non ancora incaricata, molti farebbero bene a gioire, anziché rosicare per partito preso, non dico del suo primato femminile in Italia, ma quanto meno della possibilità che ella abbia la sua squadra di governo già pronta in tasca e che ben prima della fine del mese possa essere già al lavoro a pieno ritmo su quei problemi impellenti dalle cui soluzioni, con tutta probabilità, dipenderà anche l’esito della nostra prossima stagione turistica e la sorte di tante famiglie ed imprese ischitane.