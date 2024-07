Scontro sulle strade di Casamicciola. Boccanfuso: “Quanto eccepito da Sarno è basato su falsi presupposti”. Il botta e risposta

La replica del Comune di Casamicciola Terme, a firma del comandante della Polizia Municipale, Chiara Boccanfuso, non si è fatta attendere. E, come per il caso “Rotatoria” con Gaetano Grasso, il comune di Giosi Ferrandino mette in evidenza come il dirigente metropolitano abbia sbagliato a considerare le strade regolate dall’ente guidato da Giosi Ferrandino.

La replica della Boccanfuso: “non riguarda nessun tratto della ex SS270, nè tantomeno incide sull’anello stradale che congiunge l’area portuale”

Si premette – scrivono dall’ufficio VII del Comune di Casamicicola Terme – che quanto eccepito da Codesta Spettabile Pubblica Amministrazione è basato su falsi presupposti. Infatti l’Ordinanza Dirigenziale n. 44 del 18/07/2024 non riguarda nessun tratto della ex SS270, né tantomeno incide sull’anello stradale che congiunge l’area portuale di Casamicciola Terme con gli altri comuni dell’isola. Nell’ordinanza viene menzionato il Corso Luigi Manzi che corrisponde al corso regolato da ZTL e in alcuni tratti pedonale.

Per quanto riguarda le limitazioni di velocità poste sulle strade provinciali ricadenti all’interno del centro abitato, le stesse sono state suggerite da Codesta Amministrazione con nota prot. 0103399 del 10.07.2024 per la tutela e la sicurezza dei cittadini.

Per le restanti limitazioni si specifica quanto segue: il Comune di Casamicciola Terme è stato interessato dal sisma del 21/08/2017 e dall’alluvione del 26/11/2022 e tuttora in stato di emergenza; che a seguito di verifiche è stata accertata in più punti la carenza strutturale di strade locali e della Città Metropolitana. Proprio in data 19 novembre 2023 c’è stato uno sprofondamento con voragine su Via De Rivaz con conseguente chiusura della stessa per il cedimento di un antico cunicolo fognario comportando per lunghi mesi disagi alle strutture ricettive e produttive a monte della strada, ai residenti della zona e ai restanti cittadini sia del Comune che dell’intera isola. Tale sistema di deflusso delle acque è presente anche su strade della Città Metropolitana. Altre strade per le caratteristiche dimensionali e orografiche restano intasate con problema di sicurezza e ordine pubblico a seguito di transiti indiscriminati di autoveicoli senza limite di peso e di dimensioni. Tutto ciò a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Inoltre si ritiene utile evidenziare che l’art. 7 c.3 del C.d.s così enuncia “ Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell’ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell’ente proprietario della strada”, pertanto stabilisce che gli enti comunali hanno comunque competenza a disciplinare la circolazione sui tratti di strada compresi nel perimetro del centro abitato, quant’anche non di proprietà, sentito il parere dell’ente proprietario. Dalla lettura dell’art. 7 non si evince assolutamente che tale parere sia vincolante e pertanto la scrivente ritiene che il parere di cui trattasi possa essere acquisito anche successivamente all’adozione dell’ordinanza.

Ad ogni buon conto, sempre nello spirito di reciproca collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, con la presente si chiede di far conoscere con urgenza, Vostro parere in qualità di Ente proprietario ai sensi dell’art 7 C.D.S in merito ad ogni singolo tratto di strada menzionato nell’ordinanza e ove sia possibile indicare puntualmente le modifiche che si ritiene di apportare alla sopracitata ordinanza dirigenziale, che assicurino sempre e comunque una circolazione in piena sicurezza per la cittadinanza sia per le condizioni statiche che dimensionali delle stesse. Dette eventuali indicazioni saranno certamente recepite da questa Amministrazione. In attesa di urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.”

E siamo certi che lo scontro sulle strade di Casamicciola Terme non finirà qui. Restano i dubbi, però, su certe ingerenze poco “attente”.