Scontro piano di ricostruzione, De Luca in prima persona

Le figuracce ripetute, gli errori smascherati e, soprattutto, il tempo inutilmente perso dalla regione Campania per la redazione del piano della ricostruzione di Casamicciola e lacco Ameno (si, lo sappiamo anche Forio) nella riunione che si sta svolgendo in questi minuti presso la regione Campania, vede coinvolto direttamente il governatore Vincenzo De Luca. La presenza di De Luca offre una doppia chiave di lettura. La prima, quella che crediamo che avrà meno efficacia, è quella di provare a intimorire o ammansire le posizioni del sindaco Giosi Ferrandino. Non potendoci politicamente (anche perché Giosi e De Luca non sono mai stati d’accordo) il presidente della regione vorrà provare a difendere il pessimo e raffazzonato lavoro della sua direzione dedicata al sisma. L’altra chiave di lettura invece, che potrebbe essere data dalla presenza di De Luca, è che finalmente (la speranza è l’ultima a morire) De Luca abbia capito che lasciare questo dossier nelle mani di Bonavitacola e Discepolo è stato un grande errore. Dalla presidenza arriva una sorta di commissariamento sia per il vice sia per l’assessore, che sono i veri responsabili del disastro ricostruzione dopo il sisma e la frana che hanno duramente messo alla prova Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.