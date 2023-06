Sant’Angelo, solo in tre interessati alle licenze per i carrelli

E’ in via di definizione a Serrara Fontana l’iter della procedura per il rilascio di sei nuove licenze per il trasporto ad uso pubblico di merci e bagagli mediante carrelli elettrici a Sant’Angelo.

Una decisione assunta dall’Amministrazione comunale per far fronte alle accresciute esigenze. Affidando l’espletamento della procedura al responsabile del I Settore Amministrativo – Suap Cristina Palma Poerio Iacono, che ha indetto la selezione pubblica per soli titoli. Finalizzata alla formazione della graduatoria valida per un solo anno.

Alla scadenza del termine previsto, il rup ha proceduto alla pubblicazione delle domande ammesse e dunque dell’elenco provvisorio degli assegnatari delle nuove licenze: 1. Ditta Iacono Ferdinando da Serrara Fontana; 2. Ditta Iacono Ferdinando da Serrara Fontana; 3. Ditta D’Arco Umberto- legale rapp.te della Ditta Isola Distribuzioni s.a.s. di Arcamone Vincenzo & D’Arco Vincenzo con sede in Barano d’Ischia.

A fronte di sei licenze da assegnare, dunque, le domande pervenute sono solo tre e almeno per questa estate bisognerà accontentarsi…