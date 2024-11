Sant’Angelo, proroga “invernale” ai Di Palo per il porto

Per l’approdo turistico di Sant’Angelo arriva la proroga “invernale” alla società dei Di Palo per lo svolgimento dei relativi servizi portuali. La decisione è stata assunta dalla Giunta prima della scadenza del contratto in essere. Ad aprile infatti alla “S & Y” era stato aggiudicato il servizio di assistenza all’ormeggio, disormeggio e di guardiania delle imbarcazioni per il periodo dal 1 maggio al 30 novembre 2024.

Adesso si rileva la necessità ed urgenza «di tutelare il porto turistico di S. Angelo nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara per la prossima stagione turistica 2025». Viene quindi dato indirizzo al Servizio Demanio affinché attivi una proroga tecnica con la società aggiudicataria «per il tempo strettamente necessario all’indizione ed espletamento di detta procedura di gara e, comunque, non oltre tre mesi dal 1.12.2024 al 28.02.2025». Il budget stimato per tale operazione, «sulla scorta dell’analisi finanziaria e dei costi effettuata dall’Ufficio Demanio in funzione del numero del personale da impiegarsi e delle spese da sostenersi», viene stimato in 20.550,96 euro.